Hoy la guerra cotiza al alza

Todo es demasiado complejo hoy, ¿no creen? La realidad está formada por muy diferentes capas, unas sobre otras de forma parecida a la estructura de una cebolla. Y, fruto de la existencia de tantos ángulos, aristas y perspectivas, el punto de vista del observador puede ser radicalmente diferente a la hora de diseccionarla. Consecuentemente, también su diagnosis sobre la misma lo es. ¿Es una situación mala o buena? Pues muchas veces depende de para quién. De sus intereses en tal cosa o, lo que es lo mismo, de cómo le vaya a tal persona en dicha cuestión… Yo me resisto a que tal relativismo impere en absolutamente todos los órdenes de la vida. Creo que la posibilidad de tantos veredictos respecto a cada análisis ha de estar supeditada, cuando menos, a unos pocos conceptos muy elementales y válidos siempre, que deberían estar tocados por un carácter más o menos absoluto. Creo también que tal corpus intocable ha de ser lo más magro posible, en aras de la diversidad y del buen entendimiento de las gentes, pero nunca igual al conjunto vacío. Porque, queridos y queridas, eso es sinónimo de la jungla... Creo que, si no compartimos unas pocas cosas, el desastre está servido…

La igualdad de los derechos de todos los seres humanos, por ejemplo, es para mí innegociable. En lo tocante al derecho a la vida, por supuesto. Pero mucho más allá también, incluyendo el conjunto de derechos socioeconómicos de la persona, tan menoscabados siempre. Pero, si van ustedes a concordar conmigo, recuerden entonces que tal capítulo incluye la alimentación, todos los insumos básicos y, en particular, aspectos como el disfrute de un techo o el derecho a la salud. Elementos, todos ellos, poco o nada garantizados hoy en muchos contextos de vida, incluyendo ahí a muchos países que se dicen desarrollados y cuyos números «macro» los sitúan en los primeros puestos a escala mundial. Pero sitios en los que, a la postre, tu dignidad es directamente proporcional al músculo de tu tarjeta de crédito. Lugares tristes, sin duda, donde todo se mide en función del dinero. Y de los que, lamentablemente, cada día sacamos más recortes...

¿Qué me dicen ustedes del derecho a vivir en un contexto de paz? ¿Creen que forma también parte de ese núcleo de aspectos no negociables o no? Está claro que cuando, como ahora, suenan tiempos de rearme y de guerra, hay quien aplaude con las orejas. Pero también que el advenimiento de tal realidad supondrá mucha muerte, destrucción y sufrimiento. ¿Es entonces tolerable tal punto de vista, ciertamente cortoplacista e interesado? ¿Creen ustedes que la Humanidad está obligada a buscar hasta la extenuación fórmulas para preservar la paz o que, según le vaya a cada uno en tal entierro, puede incluso ver con buenos ojos tal llegada de buenos tiempos para determinados nichos de la economía? Porque, no se engañen, los fabricantes de misiles y de minas antipersona también proporcionan puestos de trabajo... ¿Están estos manchados de sangre inocente, o no? ¿Se dan ustedes cuenta de la fuerte profundidad ética de esto de lo que estamos hablando? ¿Qué les parece? Y conste que la necesidad de tal reflexión es algo recurrente, porque la guerra se ha usado siempre en la Historia como revulsivo económico y como renovación de casi todo...

Creo que lo más triste de todo lo que les planteo es que hoy buena parte de la sociedad ni siquiera está preparada para entrar en este debate. Puedo entender y compartir posturas pacifistas, que basen su discurso en todo lo que perdemos cuando el diálogo se cierra y sólo hablan las ametralladoras. Y, aunque me guste bastante menos, incluso quizá pueda entender los argumentos del de enfrente cuando me dice que determinadas industrias que hoy cotizan al alza emplean a muchas personas, y que si ellas van bien, otros se alegrarán... Lo que de ninguna manera cabe en mi cabeza es el pasotismo integral de quien ha sido ya sumido en un único rol de consumidor de experiencias y contenidos, y que pasa tanto de esto como de cualquier otro debate profundo, y mucho menos si este es de naturaleza ética. Cuando esto se produce, amigos y amigas, creo que hemos tirado ya la toalla como seres humanos, y entonces pienso que poco tenemos que presumir respecto a cualquier otra especie... Ese es el sentimiento que tengo hoy, viendo en tiempo real la evolución de los mercados a partir de las soflamas de matón de patio de colegio dimanadas del presidente Trump y su entorno, y de todos sus acólitos y adláteres tanto en los Estados Unidos de América como en otros lugares del mundo... Me da pena lo que dicen, claro, pero mucha más que hoy cotice al alza, de forma tan clara, la industria de la guerra. Y aún más, fíjense, que esto acontezca a la par de que se haya quebrado cualquier atisbo de interés, análisis crítico, empatía y capacidad de ver más allá de sus propias narices por parte de una cierta parte de la ciudadanía del mundo... Eso aún da más miedo que los cohetes de largo alcance y que la guerra biológica... Esto da tanto miedo como el ocaso sin parangón vaticinado por Huxley, Orwell o Bradbury, mientras corre el «soma» y las redes sociales explotan de felicidad en el metaverso...