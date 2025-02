Perón e a toponimia

A pesar das intensas relacións históricas entre Galicia e Arxentina, a historia deste país chegounos sempre de maneira fragmentaria, incompleta, coma se nos fose transmitida por cartas ou por recortes de xornais. Tal é o que ocorreu e ocorre co peronismo, un dos temas máis conflitivos da historia arxentina, imprescindible para poder comprender o século XX dese país. Confeso que me acheguei ao tema desde autores xa considerados clásicos (Felipe Pigna, Marcelo Larraquy) ata os máis recentes (Verbitsky, Anguita e Caparrós ou Leila Guerriero) pero nada me foi máis esclarecedor que dúas obras que me facilitaron certas claves imprescindibles. A primeira delas (Perón Vuelve. Cuentos sobre peronismo, selección de Sergio S. Olguín e prólogo de Jorge Lafforgue, grupo editorial Norma, 2000) acredita que a literatura segue a ser unha perspectiva fundamental para a historiografía como demostran as doce páxinas do relato de Rodolfo Walsh titulado Esa Mujer que explican o esencial e necesario mito de Eva Duarte con maior economía de medios que as voluminosas biografías que se lle teñen consagrado. A segunda obra, da autoría de Darío Adanti (El peronismo explicado a los españoles, Athenaica, 2024) ofrécenos ao longo das súas 293 páxinas unha síntese protagonizada por 32 personaxes representativos do movemento peronista que se achegan á figura poliédrica de Juan D. Perón. O autor da obra saúda ao lector cun «Benvidos á complexidade, benvidos ao caos», que anticipa a dificultade da empresa emprendida. Adanti ofrécenos unha síntese que cualifica moi acertadamente de «artefacto pop» pero que en realidade é a intrahistoria do peronismo vista por un autor de historietas: elixe símbolos, personaxes e situacións que lle permiten crear un guión que non renuncia ás viñetas e ilustracións que axudan a comprender o texto. As numerosas curiosidades e personaxes que protagonizan o relato, non impiden que apareza a realidade cruda e dramática da historia convulsa do país. Imprescindibles as páxinas dedicadas ao contexto no que nace o peronismo: en menos dun século a antiga colonia pasou de depender do Imperio español a depender do Imperio británico. Son moi sorprendentes e ilustrativos os sucesos protagonizados polo mesmo Rodolfo Walsh, asasinado pola ditadura de Vilela en 1977 ou o de Atahualpa Yupanqui (Roberto Chavero), folclorista afiliado ao Partido Comunista, obrigado a un longo exilio, que regresará para recorrer o país a cabalo e coa súa guitarra. Pero nada máis expresivo e desconcertante que a dedicación de Perón ao estudo da toponimia indíxena (Toponimia patagónica de etimología araucana) obra publicada por entregas no Almanaque del Ministerio de Agricultura entre 1935-1936 e posteriormente recollida en libro en 1948, reeditado en numerosas ocasións. É un vocabulario de máis de 700 palabras, topónimos a maior parte, que usaban os indios e son actualmente un documento para o estudo da disolución do mapuche oriental. A obra é consecuencia de demoradas charlas, cando era Mayor nas guarnicións neuquinas do exército, con caciques mapuches nas provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro e Chubut. Curiosamente na capital de Neuquén, Chos Malal, estiveron os exiliados galegos Antonio Baltar e Mireia Dieste durante cinco anos (1947-1952) e onde recibiron a visita de Luís Seoane e Maruxa Fernández. Quédanos desta visita un rico epistolario e unha serie de acuarelas que foron posteriormente expostas con gran éxito na galería Viau de Buenos Aires. Antonio Baltar conta nunha carta a Seoane que atopou traballando nunha mina da zona a un curmá do pai de Castelao que falaba galego e que ganou un concurso de tango e de «cueca». De calquera xeito sorprende a dedicación dun home ao que lle espera unha vida convulsa e controvertida, que ostentou a presidencia do seu país en tres ocasións, dedicado á reflexión lingüística dentro da mellor tradición da etimoloxía popular. Sen dúbida para presentarse como defensor do indixenismo en decadencia e reivindicar as súas raíces ocultas para non perxudicar a súa carreira militar, tal como ten confesado o propio Perón nunha entrevista.