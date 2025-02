Cómo nos reímos con las fotos del jabalí paseándose por un pasillo del centro comercial Marineda, para, a continuación, lamentar los cada vez más frecuentes accidentes causados por estos puercos en las carreteras gallegas. Vamos de un extremo a otro, sin calibrar el auténtico motivo de tal proliferación de jabalíes y su aproximación a centros urbanos.

Algo parecido está sucediendo con los lobos. Que sí, que hay que preservar la fauna aquí y en toda Europa, pero con sentido común. Que no es lo mismo el impacto, los daños causados por los lobos en los montes gallegos, leoneses o asturianos, que los estragos ocurridos en los montes de Toledo, por no decir que en las playas de Torremolinos o demás paraísos turísticos donde del lobo sólo hablan cuando explican el cuento de Caperucita a los nietos. Y que no es lo mismo —eso lo saben, y bien, muchos ganaderos— ver destripados a animales que has alimentado y cuidado, a percibir tarde y mal una indemnización para intentar paliar las pérdidas.

Hay unos parámetros de manadas de animales, y sus zonas de crianza, y partidas de cazadores, con sus fechas de veda o no, que pueden equilibrar la existencia de una fauna autóctona con unas explotaciones ganaderas rentables.