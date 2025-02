¡Cuidado que viene el jabalí! (II)

Resulta casi enternecedor escuchar estos días cómo algunos reducen todo el problema del jabalí: al cambio de usos agrarios, al abandono de poblaciones rurales y al cambio climático… o cómo algunas organizaciones agrarias persisten en presentar el enésimo «plan piloto» (para el que piden dinero público), para el control de poblaciones de jabalí. Como recordamos, en la primera parte de este artículo, la falta de prevención ante la accidentalidad es un vector escasamente valorado, en muchos casos con resultado de muerte. Frente a esto, todas las propuestas de las administraciones competentes y de alguno de los colectivos afectados se centran en respuestas cortoplacistas.

La caza demagógica. Favorecida por los intereses de una pequeña parte del colectivo de cazadores, la caza se ha presentado (sobre todo por la administración autonómica) como el único medio eficaz para afrontar los problemas generados por el jabalí. Ocurre que, al contrario que los depredadores naturales, el cazador no actúa con criterios sostenibles. La práctica de la caza ha afectado especialmente a madres reproductoras, por lo tanto a líderes de piaras, manadas o como le quieran llamar. Su muerte trae como consecuencia la fertilidad de otras hembras del grupo y, por lo tanto, la generación de nuevas poblaciones muy superiores a las existentes anteriormente a la muerte de la líder del grupo. Miles de jabalíes muertos después… las poblaciones no sólo no se han reducido, se han incrementado notablemente en una dinámica que no parece tener fin. Por estas cosas de las leyes de la naturaleza que los humanos nos empeñamos en despreciar, esos mismos núcleos de población sobre los que se ha «actuado», son ahora mucho mayores y generadores de nuevos grupos y nuevas hembras reproductoras, liderando nuevos grupos y ocupando nuevos territorios o dividiendo los existentes.

La irresponsabilidad de la administración. Ya se sabe que el chivo expiatorio es el mejor amigo del político. Ante la situación, las administraciones públicas han hecho muy poco más allá de declarar emergencia cinegética el 85 % del territorio. Una medida que no ha conseguido absolutamente nada en términos de reducción de poblaciones, a pesar del incremento exponencial de capturas durante los últimos años tal y como reconoce la propia Xunta de Galicia en su página web. Los grupos de jabalíes crecen a un ritmo muy superior a las capturas realizadas mediante la caza, una actividad que no se sostiene salvo que de lo que se trate sea: que la Xunta autorice la caza «a caño libre», para tener contento a un colectivo y dar la impresión de que «se hace algo» para controlar las poblaciones de jabalí y, sobre todo, las consecuencias. Por el contrario, como ocurre también con las especies invasoras, no se destinan recursos a evitar su expansión, pero se da la impresión de estar haciendo algo con declaraciones tan rimbombantes como la de la «emergencia cinegética». Una irresponsabilidad compartida por algunas organizaciones agrarias, trufadas de intereses en relación con una parte del colectivo de cazadores y el enorme negocio e intereses que se mueven alrededor de las batidas y las rehalas, que mueven un negocio millonario del otoño a la primavera.

La improvisación no es la solución. Cada vez que se producen accidentes asistimos a un proceso de infoxicación: ahora resulta que la DGT tiene en sus manos soluciones milagrosas. Nos cuentan que existe ya la tecnología para evitar los accidentes, etc. El problema es, como ocurre también con las especies invasoras o los incendios, la falta de prevención. Esa falta de prevención se hace evidente en la falta de un marco normativo que permita abordar la problemática desde todos los puntos de vista y desde todas las responsabilidades… y la primera y fundamental es la adaptación de las vías de comunicación a una realidad generada por las propias decisiones de las administraciones públicas.

Pero solo recuperar el equilibrio y la biodiversidad pondrán coto a situaciones descontroladas como la que vivimos. Sin embargo, para eso hay que dejar el cortoplacismo y los intereses a un lado. Es más necesario que nunca la existencia de un plan de gestión de la especie, en el cual intervengan técnicos y científicos, y no sólo políticos y cazadores (como hasta ahora). La existencia de un plan de gestión de la especie, planificado y que incorpore a la ciencia y tenga en cuenta factores como la accidentalidad acotará el problema en el presente y sentará las bases para abordar con éxito su futuro.

