Fentanilo... más de lo mismo

Les saludo de nuevo, queridos y queridas, en esta edición de hoy del periódico. Espero que todos y todas ustedes estén fenomenal, y que el mes de febrero les esté tratando bien. En unos días el mismo pasará ya a la historia, y entonces la cuenta atrás para la primavera se hará evidente. Y es que, como les digo siempre, la vida pasa a velocidad de vértigo. ¿No les parece? Yo, cada día, tengo menos dudas...

Es por eso que todo lo que signifique que este inmenso regalo que es estar vivo se convierta en un calvario para cualquier persona, siempre apena y conmueve. Algo que a veces sucede de forma inevitable, como consecuencia quizá de un accidente, quizá de una enfermedad o de algún otro acontecimiento que, de repente, pueda llegar a truncarlo todo. Bueno, en ese caso poco más nos queda que intentar mejorar en lo posible la nueva situación creada, practicando el siempre fantástico modo de vida que consiste en apreciar lo que tenemos y disfrutarlo, y no en lamentarse por lo que no acontece. Ya les he dicho más veces que creo sinceramente que esa es la mejor forma de, en lo posible y dentro de las circunstancias concretas de cada uno, cultivar la felicidad propia y la ajena.

Hoy no me referiré, sin embargo, a tales circunstancias menos controlables, fruto del azar o de parámetros sobre los que no podemos ejercer nuestra voluntad. No, hoy estoy pensando en situaciones que pueden transformarse en verdaderas condenas pero sobre las que, al menos al principio, sí podemos tener un claro control. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias estupefacientes que, ténganlo claro, siempre terminan destruyendo vidas, familias, haciendas y, lo peor, esclavizando y alienando a quien lo padece. Un mundo donde uno puede comenzar por evadirse, por sentirse identificado con el grupo y tratar de no quedarse fuera, por ser «guay» o, muchas veces, simplemente por aburrimiento. Pero no se engañen: un gesto pequeño de tal índole puede convertirse en una tortura. Y, de hecho, basta solamente con echar un vistazo a nuestro alrededor desde hace décadas para constatar que es así.

Y es que yo mismo tuve compañeros o compañeras de clase que ya no están por ello, aunque mi generación no fue la más esquilmada por la entonces terrible heroína. O qué me dicen de la cocaína y su enorme prevalencia en ciertos círculos, asociada a «éxito» —déjenme que lo entrecomille— y a glamour. O de un hachís o una marihuana vendidos como inocentes hermanos menores de las primeras, y que sin embargo son poderosos agentes demielinizantes y causantes de brotes de enfermedades mentales gravísimas... O el alcohol que, no se engañen, está culturalmente tolerado, potenciado y hasta celebrado en nuestra sociedad, pero del que en este momento no cabe duda de que cercena la calidad de vida, aunque sea en no muy grandes dosis, y de que también mata. Todas ellas son drogas a las que se les han ido añadiendo nuevos desarrollos muy destructivos, muchos de los cuales dejan temblando al ácido lisérgico —LSD—, por su capacidad de producir daños irreversibles en el organismo humano. Y uno de los últimos escalones de la bajada a este infierno es el fentanilo —N-(1-(2-feniletil)-4-piperidinil)-N-fenil-propanamida, según la nomenclatura sistemática de la Iupac— que tanta muerte ha provocado en otros países fuera de sus usos terapéuticos, y que ahora ya se ve también en nuestro contexto en un irresponsable uso recreativo...

Remar contra corriente es complicado, y por eso explicar que las sustancias que todos nosotros necesitamos para sentirnos bien ya las sintetizamos internamente y no necesitamos nada más, a veces es predicar en el desierto. Pero es importante dejarlo claro. Tengo oportunidad muchas veces de trabajar estos temas con menores de edad y siempre insisto en que, si quieren sentirse bien, hagan deporte, hagan más deporte, practiquen todavía más deporte, cultiven su cuerpo y su cabeza, se enamoren, fomenten la amistad, lean mucho, se formen lo mejor posible, intenten tocar un instrumento musical, paseen y, sobre todo, que socialicen... Ah, ¡y que hagan deporte! Y todo ello siendo conscientes, además, de que detrás de cualquier tipo de droga hay enormes intereses, que se mueven cantidades ingentes de dinero sin importar las consecuencias de tal práctica letal y que son muchos los que buscan que uno más lo pruebe —incluso regalándole las dosis al principio— para encerrarle en el círculo del consumo y exprimirle todo lo que puedan, con cero empatía, cero interés en tal persona y enormes dosis de avaricia...

Ni fentanilo ni ninguna otra porquería, queridos y queridas. Vida sana y sencilla, ejercicio físico y amistad. Y, a partir de ahí, buena cara al temporal...