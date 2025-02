Un consuelo inocente

Consuelo, sinónimo de alivio, consolación, desahogo, aliento, ánimo y hasta de aplacamiento, es una de esas palabras que, además de para denominar cosas, objetos, o describir sentimientos, estados de ánimo, sensaciones, se usan para nombrar a personas. Me acuerdo, sin necesidad de escarbar mucho en mi memoria, de la madre de una compañera de parvulario, que así se llamaba, Consuelo, una señora sin edad, su aspecto hoy es el mismo que entonces, o de la hermana del diputado del PP asesinado por ETA que, 30 años después del salvaje crimen cometido por la banda terrorista en el casco viejo de San Sebastián, sigue intentando, con envidiable dignidad, mantener su nombre a salvo de utilitarismos políticos, preservarlo de fines espurios y populistas.

Pero consuelo es, también, un término cuyo significado es bien bonito, tan precioso, y preciado, como el significante que lo encierra sin anularlo ni hacerle sombra, en un equilibrio posible, el del continente y su contenido, solo en algunos vocablos, la envidia del resto del diccionario. Significa, consuelo, en su primera acepción (tiene tres), «descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo», y eso buscaron muchos ciudadanos estadounidenses, y del resto del mundo, los días posteriores, hasta hoy mismo, a la victoria de Donald Trump en las elecciones a la presidencia de EEUU el pasado 5 de noviembre, entre ellos los periodistas Vinson Cunningham, Naomi Fry y Alexandra Schwartz, presentadores del pódcast semanal del New Yorker Critics at Large.

Lo descubrí gracias a Neige Sinno, con la que compartí charla en Madrid sobre su libro Triste tigre. No fue un hallazgo directo. Sinno me recomendó otro pódcast de esa revista, Fiction, en el que diferentes escritores leen fragmentos de autores a los que admiran y hablan de su obra (no se pierdan uno de los últimos, en el que Jennifer Egan se acerca a Margaret Atwood, o a Rachel Cusk leyendo a Marguerite Duras), y, gracias a eso, a ella, yo llegué a Critics at Large. Desde entonces, lo escucho una vez a la semana, en la calle, mientras camino, con el volumen demasiado alto, seguramente, me diría L., tan sensible a los sonidos, al borde de la hiperacusia.

El episodio en el que los conductores hablan del alivio que encuentran, lo buscan en el arte, la cultura, en todas sus formas, se emitió el 14 de noviembre, nueve días después de que Trump llegara a la Casa Blanca por segunda vez, pero yo lo escuché hace poco, en un momento en el que era eso lo que necesitaba, consuelo, imprescindible en las últimas semanas.

En algún minuto de los 47 de duración, uno de los tres presentadores, no recuerdo quién, mencionó un reality alejado de lo que yo entiendo como tal y de lo que huyo y reniego, un prejuicio como otro cualquiera, en este caso televisivo. Se titula Old enough, es de factura nipona, puede verse en Netflix y se compone de capítulos muy cortos, vídeos, en realidad, de menos de diez minutos, protagonizados por niños japoneses, de dos a cinco años, que deben llevar a cabo recados, tareas encomendadas por sus padres, desde ir a hacer la compra a preparar zumo de mandarina para toda la familia.

Pese a estar rodeados de cámaras, que los siguen allá donde tienen que ir, a veces a la carrera, llega un momento en el que, fruto de esa inocencia, tan pura, que solo se tiene en la infancia, los pequeños se olvidan de que les están grabando y dejan de actuar, se comportan como son, lo que los lleva a olvidos, travesuras, alguna trastada y, sobre todo, a ser espontáneos. Y sí, fue consuelo lo que experimenté la primera vez que vimos ese reality en casa y todas las que han venido después, casi a diario. El alivio de saber que la candidez puede imponerse a la malicia, aún es posible.

