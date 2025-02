Jugar… y pelear

Buenos días, amigos y amigas. Es noticia estos días el fallecimiento, después de algo más de dos meses en estado grave, del espectador presuntamente agredido por el padre de una jugadora durante un partido de balonmano en Sanxenxo. Ocurrió el pasado 15 de diciembre, y desde entonces este hombre que ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos luchó por su vida, pero al final la gravedad de las lesiones craneales motivadas por el empujón terminó por desencadenar el fatal desenlace. Se da la circunstancia, además, de que la víctima era el abuelo del árbitro del partido, y que fue precisamente cuando le pidió al agresor que cesase en los insultos y críticas a su nieto cuando se produjeron los hechos. Horrible.

El hecho contado en el primer párrafo, queridos y queridas, ya es en sí verdaderamente terrorífico. Pero lo más grave aún es que no se trata de un hecho aislado, ni mucho menos. Y es que las bancadas de los polideportivos, y mucho más aún de los campos de fútbol, son territorio abonado para la proliferación de verdaderos matones de fin de semana que, a partir de la militancia de sus hijos o hijas en algún equipo, descargan su frustración ante la vida con el primero que se les ponga a tiro. En el mismo momento de escribir este artículo es noticia también, por la presentación de diferentes denuncias, el partido de fútbol de la liga de peñas de A Coruña que convirtió el enfrentamiento deportivo entre el Cances y el Deportivo Lima en una auténtica batalla campal, en la que uno de los jugadores tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital después de recibir diferentes golpes en el cuerpo y quedar inconsciente. Pero hay más… cada fin de semana no son pocos los incidentes en las que familiares de jugadores y jugadoras de todas las edades se enzarzan en violentas discusiones o terminan pegándose. ¿Una gesta épica? No, una auténtica vergüenza.

Y es que es evidente que en estas personas falla la capacidad de discernimiento, convirtiendo algo que debería ser eminentemente lúdico y donde los inequívocos valores del deporte deberían estar presentes, en todo lo contrario. Se sobrepasan todos los límites de lo aceptable desde diversos puntos de vista, y entonces queda expedita la vía para la destrucción y eliminación de aquel que es elegido como objetivo. Se pone en marcha entonces una verdadera máquina de lastimar, individual o colectiva, y se saca del tiesto el motivo por el que se organizó la competición que origina toda esa furia.

Creo con sinceridad que insistir precisamente en tal lógica del motivo, intentando reconducir la intensa actividad deportiva habitual de los fines de semana a su carácter recreativo, es el mejor antídoto contra la barbarie. Y es que niños, niñas o mayores juegan al fútbol, al balonmano, al baloncesto o a lo que se tercie con dos fines: el primero, pasarlo bien y constituir un espacio de socialización, de entretenimiento y de desarrollo de las personas. Y, el segundo, por el conjunto de claros beneficios para la salud que produce el deporte. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que ni el primer ni el segundo objetivo se ven alcanzados cuando se produce una pelea, una agresión o cualquier otro desaguisado similar. En absoluto y, más bien, todo lo contrario. Que una persona pueda llegar a perder la vida por el exceso de pasión mal canalizado de otro espectador es verdaderamente aberrante. Y creo que esta sociedad tiene que reaccionar con contundencia para frenar todo lo que ocurre en los recintos deportivos, que hace que la tarea del arbitraje —una de las más castigadas— sea de verdadero riesgo muchas veces. Me consta que las Federaciones y los clubes son muchas veces contundentes con ello, pero me parece que hay que ir aún mucho más allá. Creo que hay que insistir desde el punto de vista educativo, a largo plazo, en que una cosa es la competitividad y la sana legitimidad de buscar el mejor puesto cuando se participa en algo, y otra el desvirtuar totalmente la finalidad de las actividades propuestas, arruinándolas desde todos los puntos de vista.

¡Qué tristeza que vayas a ver a tu nieto al campo y las cosas terminen así de mal! Y qué pena, además, que intentes ejercitar el cuerpo y la mente en un partido de fútbol y que se salten todos los límites de la convivencia, el buen gusto, la camaradería y cualquier atisbo de capacidad relacional y de gestión de las diferencias… Un tema sobre el que, no cabe duda, tenemos que reflexionar aún mucho como sociedad…