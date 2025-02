Villares en peligro de extinción

Con Lucas Pérez, Ian Mackay y Álex Bergantiños lejos de Riazor, el nuevo Dépor sigue buscando acompasar pasado, presente y futuro. Le cuesta. Cada adiós tiene sus circunstancias y sus matices, pero la realidad es que se ha ido del Deportivo un capitán por año en los últimos tiempos. Salvo Villares, solo quedan canteranos de la nueva hornada. Son una bendición, no pueden ser la única vía. El vilalbés es una especie en peligro de extinción, una figura imprescindible para explicar desde la experiencia qué es el Deportivo, qué significa, qué transpira. En el campo, en el vestuario, con la grada. Con el ejemplo, con la palabra. Es ese cordón umbilical que antes representaba Álex Bergantiños y que ahora cualquier deportivista ve en él. Un capitán para toda una vida, una bandera por encima de las categorías y de los momentos. Hoy más que nunca es imprescindible su presencia, el Dépor debe afanarse en cuidarlo. Ser un club de cantera es guiarlos y acompañarlos toda la vida, no solo en sus primeros pasos. Hace meses la entidad tiró del eslogan «aquí comeza outra historia», también debe integrar la gloria pretérita. Del pasado no se vive, pero es fuente de inspiración y de identificación. Casi cualquiera desearía tener uno parecido. No habría habido esa riada de gente en el paseo marítimo el día del ascenso, el pasado 12 de mayo, sin la semilla de sus casi 120 años anteriores, sobre todo de los últimos 30 o 40. Un todo. Y ahora con la idea de mirar más que nunca a la cantera. Bienvenido sea el viraje.

Es probable que el Dépor se salve y es lógico que se dé cuatro años para subir, pero por el camino perderá a alguna figura

Nuevos contratos, reforma de Abegondo, actos en el estadio de Riazor... El Deportivo se desvive en los últimos tiempos por escenificar ese nuevo rumbo. No sobra. Intención y mensajes. Es innegable que el club ha hecho un esfuerzo económico en plagar de contratos profesionales a los exponentes de su cantera. Mella, Yeremay, Diego Gómez, Martín Ochoa, Mario Nájera, Adrián Guerrero, Noé Carrillo... La lista es interminable. Ahora queda gestionar el último salto, porque no todos llegarán por mucho que ese sea el deseo. Antes el tope de la frustración estaba más abajo, ahora se ven más cerca, pero ahí también debe acompasar la exigencia con las señas de identidad y la categoría. Un embudo por mucho que se le barnice de blanquiazul. El próximo verano empezará a ser indicativo para muchos de ellos, que se han buscado la vida esta temporada con cesiones en Primera y Segunda RFEF. El Deportivo pretende ser un club de cantera y nadie duda de ese nuevo camino, pero la puerta hay que derribarla igual.

Lucas, detonante y razón

Mientras el Dépor busca el compás en muchos aspectos, Lucas va deslizando y enunciando las razones de su salida del Dépor. Entre su adiós y y el fichaje por el PSV ha pasado un mes. Es imposible no empatizar con su historia familiar. Sirve también para entenderle mejor. Según confiesa, necesitaba esas cuatro semanas de respiro tras algún reencuentro desagradable por A Coruña. En las diversas explicaciones que ha ido ofreciendo, los detonantes de su salida van desde que «la persona que más» quiere «en el mundo es uno de los motivos principales» a todo el affaire con su padre que ahora ha colocado en el centro. Sea uno u otro, tenga más peso uno u otro o vayan por momentos, fueron un caldo de cultivo que se sumó a su incomodidad en el Dépor y le fue imposible seguir. Siempre saca de la ecuación a Juan Escotet y a Michelle Clemente, no así a Massimo Benassi y a Fernando Soriano, aunque siempre rehúya hablar de ellos directamente. Eso sí, hay que diferenciar el detonante de la razón y Lucas no estaba a gusto en el club en el que siempre había querido estar. Esa es la base. Hay veces que, por mucho que se intente, nadie va a estar cómodo cuando ya ha germinado la desconfianza, pero el Dépor lleva un tiempo sin crear el hábitat para que sus históricos quieran echar raíces en su club. Por unas razones u otras, con unos culpables u otros, el desenlace es, de momento, el mismo. Siempre es un buen día para empezar, no debe tardar. Tampoco es mal momento para conocer la versión del club sobre lo sucedido con Lucas. Algo se pudo escuchar levemente de boca de Fernando Soriano. El jugador sí que ha dado sus razones.

Cuatro años, lógicos y excesivos

El Deportivo llevaba unas semanas con la pantuflas por esa pseudocomodidad que da sentirse prácticamente salvado, aunque nadie renuncia a engancharse a la pelea por Primera, que siempre es un buen caramelo. Un acelerón del Eldense ha generado ahora cierta inquietud. Cinco puntos. Más allá de lo que dice la tabla, hace semanas que el Dépor destila que es un mejor equipo que al inicio de liga, pero que le falta un punto de calidad y cuajo para aspirar a la zona alta. Debería salvarse con holgura, no le da para meterse en una lucha que, de momento, no es la suya. Las próximas semanas serán clarificadoras. Siempre hay miedo, las señales no son para estar aterrado.

Justo cuando el Dépor anda entre dos aguas se supo un poco del plan de futuro que tiene la entidad ahora con Juan Carlos Escotet como presidente. Se da esta temporada y tres más para subir a Primera. Cierta ansiedad y la grandeza blanquiazul hacen que el cuerpo de cualquier seguidor le pida adelantar plazos. No deja de ser esa una previsión de máximos. Tiene lógica y hasta es recomendable generar tranquilidad para un crecimiento gradual, para sentar las bases del nuevo proyecto y para que las expectativas no acaben engullendo todo. El Dépor, con el saneamiento profundo que ha vivido en los últimos meses y con la última ampliación de capital, se puede permitir no tener prisa. Otra cuestión es si alguno de sus mejores activos acaba teniendo la misma paciencia. ¿Un Dépor en Primera o un Dépor en Primera con Mella y Yeremay?

Es la pena de esta temporada. Es más que probable que el equipo siga en Segunda y habrá que celebrar. Da la sensación también de oportunidad perdida si hubiese habido un poco más de acierto en fichajes clave. No todos los equipos de la categoría tienen a esos dos bólidos y nunca se sabe hasta cuándo podrá disfrutar de ellos por mucho que estén identificados y tengan contratos largos y cláusulas altas.