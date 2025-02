Yo sí rezo

Quiera el cielo que el Papa siga con vida cuando esto se publique. Sé, sabemos todos, que el papa Francisco está muy malito, que sólo nos cabe rezar al Todopoderoso para que lo haga feliz aquí y santo allá. De siempre ofrezco sufragios por los difuntos, pero últimamente noto como más cercanos los fallecimientos de los que me entero, y llevo una ristra inabarcable de muertos, bastantes más jóvenes que quien esto escribe.

Hace poco di el pésame a la familia de Javier —¡qué buen obituario te salió, Macarena!—; hoy mismo hablé de Justo, que nos dejó en enero, en línea con el aniversario de Faustino de hace más años; ayer conseguí datos de Anselmo, ya recibiendo quimioterapia, pero debo animar a mi sobrina Anita… y qué no decir de Joserra y sus desayunos, y de Pepita, con sus vértigos, de quien me dicen que ya posiblemente ya no me reconozca, etc. Es ley de vida: rezar por los vivos, por las personas que hoy me han ofrecido asiento en el autobús, personas como Sandra —¡tres años con la pierna dañada!— que esta mañana me ha atendido en la consulta audiológica, otras muchas personas más que ya olvidé, por los dolientes, terminales o no, y por los difuntos, pues si yo me acuerdo de ellos en estas circunstancias, ¿qué no harán ellos por mí?