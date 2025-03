¡Feliz Carnaval... o no Carnaval!

¡Buenos días! ¿Les gusta el Carnaval? Pues, si es así, les deseo que lo disfruten, y que estos sean para ustedes días especialmente felices. Y es que, ciertamente, son jornadas singulares, en los que se amalgaman muchas manifestaciones artísticas, gastronómicas, festivas y culturales ligadas fuertemente a la tradición en toda la geografía de Galicia. Pantallas, peliqueiros, cigarróns, xenerais… en los carnavales más tradicionales, y choqueiros y disfraces de todo tipo en miles de grandes y pequeñas concentraciones festivas. O, simplemente, pasacalles y mucho ambiente carnavalesco en todos los escenarios urbanos de ciudades y «vilas». Y una gastronomía que, literalmente, quita el hipo. ¿O no disfrutan ustedes con el cocido o el lacón con grelos, con caldo o sopa para empezar, y con los postres típicos y exclusivos de estas fechas, tales como «orellas», «filloas», «flores», rosquillas, buñuelos o «chaolas», entre otros… No cabe duda de que el Carnaval no deja a nadie indiferente: o te gusta, o no.

Y precisamente sobre esto querría hablarles, sobre las diferentes actitudes e interés ante el Carnaval o... ante cualquier otra cosa, según cada cual y su punto de vista. Esta es la propuesta: en el artículo de hoy, usando como base estas fiestas de Don Carnal previas según la tradición a tiempos menos heterodoxos, quiero abundar en el concepto de diversidad. Y lo hago a partir de la expresión de un chaval a otro en un aula: «No seas aburrido, disfrázate». Sí, estamos en Carnaval, pero… ¿es obligatorio participar en él para no ser tildado de persona aburrida, sosa o gris? ¡Por supuesto que no! Vamos a desarrollarlo un poco…

Parto del concepto de diversión, incluso de su propia etimología. «Divertir» está relacionado con el hecho de tener diferentes vertientes. Y, de hecho, su étimo del latín viene de «llevar por varios lados». Una persona «divertida» sería la que es capaz de mostrar diferentes registros ante la realidad cotidiana. Fruto de la evolución de la palabra en un contexto en el que lo serio y circunspecto se daba por sentado, entiendo que «divertir» se asoció entonces a ser capaz de ver, vivir y producir también el otro lado. ¿Cuál? Pues el más ameno o entretenido de las cosas. Y, así, llegamos a la acepción actual de dicho verbo, «divertir» como entretener o recrear. Pero la clave está en qué considera cada uno de nosotros o nosotras ser divertido, porque no cabe duda de que es un concepto equívoco... o sea, que de alguna manera puede ser entendido de varios modos. Y yo diría más... de tantos como personas... Déjenme que les ponga un ejemplo: hace un par de días corrí yo unos cuantos kilómetros al lado del mar, y eso me pareció —una vez más— fascinante. Las sensaciones en el durante y en el después, la conexión con la salada brisa marina, el paisaje o la luminosidad de la mañana se conjugaron para convertir el resultado en algo especialmente agradable para mí… Pero soy muy consciente, por supuesto, que eso mismo a lo mejor hubiese sido un infierno para otra persona, o quizá algo anodino o nada interesante. Exactamente igual que participar en un concierto de Judas Priest o de una orquesta sinfónica, pasear al lado de un río o hacer mil metros nadando a la braza, estudiar griego clásico o perfeccionar estudios de contrafagot… Todo dependerá del color con que se mire la cuestión, ¿no? Del interés de cada cual. De la variedad, en la que está el gusto... O, acaso, ¿ser divertido es que te guste esto, lo otro y lo de más allá?

A mí no me gusta el Carnaval, pero no por sus contenidos o sus manifestaciones culturales —que son a veces de gran valor— sino por algo más básico. Ya les he contado más veces que soy más de días de diario, tuneados a mi medida, que de grandes fiestas oficiales, con comportamientos y códigos de alguna manera impuestos. Ni la aglomeración, ni el ruido, ni las músicas estridentes ni lo demasiado histriónico es lo que capta mi atención, y eso forma parte de mi forma de ser y estar y de mi personalidad. Nada bueno ni malo, sino personal. Exactamente igual que para cada uno de nosotros o de nosotras: cada quien es diferente, y precisamente en intentar conocerse, explorando los límites de cada uno y sabiendo qué es lo que nos gusta e interesa y qué no, creo que está lo bueno. Es genial que exista el Carnaval, con todas sus posibilidades, planteamientos, ofertas de ocio y disfrute colectivo, pero como una opción más. Que lo tome quien quiera, pero sin que no participar en él o, en cambio, hacerlo implique ser visto como aburrido o soso. Cada quien es cada cual, que cada palo aguante su vela y… ya está.

Por eso, queridos y queridas, huyo de las generalizaciones y de la asunción de que todo —salvo lo que atañe a derechos fundamentales y universales— tenga que ser exactamente de una manera. Al fin y al cabo, cada quien se calza sus zapatos, y los demás no tienen derecho a opinar cuando esto no aporta nada... Ancha es Castilla, y ancho también es el punto de vista de cada cual. ¿Por qué no? Pero eso no es óbice para que reitere que, si les gusta, pasen ustedes un gran Carnaval. Y si no, busquen refugio en aquello que les interese, que hay mucho y muy diverso, según sus intenciones y preferencias. ¡Nos vemos el próximo miércoles, si no hay novedad, ya enterrando a la sardina...!