Los niños mejoran la imagen

Como nos advierte el trumpeteo ensordecedor del Apocalipsis, el aumento de la temperatura media global de la Tierra ha oscilado entre los 11º y los 36 grados Celsius, lo que produce el derretimiento de los casquetes polares, el aumento del nivel del mar, sucesos extremos y cambios en los ecosistemas, entre otras calamidades.

Semejante perturbación de la naturaleza no puede pasar desapercibida a los seres humanos, que son la especie más extendida y la que presume de haber alcanzado el mayor nivel de conocimientos científicos y tecnológicos. Reflexiono sobre esas cosas que no sirven para casi nada, excepto para deprimirse, mientras sorbeteo un helado en la terraza de un bar a orillas del Cantábrico. A esa hora de la tarde que los gallegos de forma imprecisa y poética llaman «a tardiña». El mar alborotado de hace apenas dos días ha dado paso a una quietud antillana. Pero no nos pongamos líricos.

El segundo mandato de Trump, que el hombre del pelo de color zanahoria ha iniciado con un ritmo frenético, es abundante en disparates. La mayoría, lógicamente, se dan en Estados Unidos, porque la mayoría de ellos tiene allí su inicio y su desarrollo. Demencial, en casi todos los casos. Reproducirlos todos en papel también ligaría a talar varios bosques de madera de corte y a componer guías tan voluminosas como las que publicitaba la Telefónica de antes el amiguete Aznar en letra bien apretujada. Más o menos como sucede ahora mismo con los textos que utilizan los cuerpos 3, 4 y 5 y también al 8-9, que eran los más comunes en los talleres de los periódicos. Si, en cambio, se trata de una conspiración para que los ancianos dejemos de leer, habrá que felicitar al autor de la iniciativa.

Estar atento a las salidas de pata de banco de Trump y su mariachi de multimillonarios excéntricos, y bastante horteras (todo hay que decirlo), es tarea imposible de abordar. Aunque si yo tuviera que escoger el repertorio de indocumentados que presentó ante la opinión pública la reforma funcionarial iniciada por Elon Musk, entre ellos 350 de la NNSA que desempeñaban un papel crucial en el control del arsenal nuclear, no sabría a qué carta quedarme. El problema ahora es cómo rescatar a un personal (de alta cualificación) que es insustituible. Este caso pone de manifiesto la irritante diferencia que se da entre los que saben y valen, como esos anónimos funcionarios, y el idiota multimillonario que los despidió.

Por cierto, Elon Musk es el magnate que se dejó fotografiar con uno de sus hijos pequeños en el despacho de la Casa Blanca para hacerse el gracioso. Años atrás, los asesores de imagen de John Kennedy hicieron circular por todo el mundo una foto, que luego se hizo famosa, en la que podía verse al presidente norteamericano trabajando en el despacho mientras su niño jugaba debajo de la mesa esa. La foto devino legendaria.

Sabedora de la rentabilidad política de estos montajes, la socióloga gallega Carolina Bescansa compareció en una sesión del Congreso en el que era diputada por Podemos dando de mamar a un hijo recién nacido.

