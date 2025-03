Entendendo a quita

Comecemos polo principio. Alá por 2012, no medio da Grande Recesión, o goberno central decidiu emitir débeda pública para crear e financiar o Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Un fondo que permitía ás Comunidades Autónomas solicitar créditos para financiar os seus déficits ou refinanciar os préstamos que lle ían vencendo. O que os mercados non prestaban ou prestábano a xuros moi elevados, podía pedirse ao Tesouro a custes moi reducidos e, na práctica, cunha condicionalidade moi suave. Algunhas autonomías pediron moitísimo (Cataluña ou a Comunidade Valenciana) e outras nada (Madrid). Galicia solicitou pouco.

En 2023, o PSOE e ERC pactan unha condonación dun quinto da débeda da Generalitat catalana co FLA. Porén, o documento inclúe a posibilidade de estender o perdón ao resto de autonomías, mesmo ás que non acudiran ao FLA. O argumento do fondo ten sentido. A débeda que acumularon as autonomías como consecuencia da Grande Recesión non ten parangón nos países desenvolvidos, nos da OCDE. Os gobernos rexionais españois se endebedaron como ningún; o goberno central non aumentou as transferencias de recursos como exixía a situación, como si se fixo na pandemia. A condonación sirve para corrixir ese erro a posteriori.

Xa que logo, en febreiro de 2025 o Goberno de España pon enriba da mesa unha proposta concreta que xera alegría nalgúns, descontento noutros e confusión en moitos; particularmente entre quen non entende como é posible negarse a que a un lle perdoen as débedas. En Galicia estamos vivindo ese debate con particular intensidade. Entendamos un pouco mellor a situación.

É evidente que, para a Xunta de Galicia, calquera condonación da súa débeda ten efectos positivos sobre as contas públicas: menos débedas supoñen menos xuros a pagar. Porén, a Xunta ten que velar por que Galicia non recibamos un trato discriminatorio. E neste senso semella que 4.010 millóns son insuficientes. O reparto que propón o Ministerio de Hacienda esquece o esforzo que fixemos os galegos nos anos dos recortes. Certo que en Galicia non subiu o IRPF, pero si axustamos o gasto moito máis que outros; fomos máis austeros. A Xunta non pode aceptar agora que penalice ter sido cumpridores nos obxectivos de déficit; non pode aceptar que se prime ao incumpridor. Por iso, é lóxico que non lle guste a solución. Se queremos que ese agravio comparativo non exista, que aos galegos nos traten coma aos demais, a cifra ten que aumentar significativamente. Segundo os meus cálculos, a cifra para Galicia debera ser, cando menos, de 5.740 millóns: 1.730 millóns máis.

Existe outro argumento máis para que se chegue a esa cifra que ten ver coa propia esencia da operación. O que estamos facendo é borrar unha débeda das autonomías coa administración central. Mais non hai que perder de vista que os propietarios da administración central somos todos os españois. Por iso vostede, como español, está perdoando unha débeda a vostede mesmo, como galego. É como se vostede cancela un crédito utilizando un depósito que ten no banco. Nin é máis rico nin máis pobre tras a operación.

Para garantir que iso ocorra tamén coa quita do FLA é preciso que sexa equivalente para todos. Ao meu xuízo, o mesmo importe per cápita para todas as autonomías semella o máis razoable como criterio, pero poderían poñerse enriba da mesa outras variables e logo negociar entre todos.

O goberno central está a tempo de reconsiderar o reparto. E a Xunta non pode aceptar os 4.010 millóns sen máis.

Suscríbete para seguir leyendo