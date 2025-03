Trump y Sorrentino

Sabe hasta mal volver a escribir de lo mismo, pero algo habrá que hacer. Como las pegatinas que se estan poniendo algunos propietarios de coches Tesla: «Compré este coche antes de que Elon enloqueciera». Y lo que en realidad quieren decir: no me pinches las ruedas, no puedo hacer nada. Pobres todos.

Si no fuera porque podrían provocar el caos, diríamos que Trump y compañía son el típico familiar coñazo. Bocazas, desvergonzado, el que manda y desmanda, el que se jacta de los demás sin rubor. Ese que habla más alto que el resto, que interrumpe, que se sienta donde le da la gana cambiando los nombres de sitio en la mesa. Que suelta barbaridades, mientras el resto se cruza miradas de incredulidad pero, al final, deja que siga con su numerito.

Porque, claro, ¿cómo vamos a ponernos a su nivel? Sería un desastre. Digamos que el orden mundial está en ese brete.

Podrían ser también personajes corruptos, excesivos e irreverentes de una película de Paolo Sorrentino, aunque les falta la belleza de las películas del italiano, algo que lo compense. Ahí está el drama, no hay belleza en el show de Donald, sólo decadencia cruda y la pérdida de la inocencia de todos nosotros: Trump se proyecta como el símbolo de una grandeza pasada que se resiste a perder su esplendor, como Nápoles aparece en Parthenope, la última película de Sorrentino. Es rara y abstracta, pero preciosa.

La protagonista de Parthenope le pregunta a su viejo profesor qué es la antropología y este le responde que la antropología es ver. Ante la sorpresa de ella, él insiste: «Ver es dificilísimo porque es lo último que se aprende cuando empieza a faltar todo lo demás: el amor, la juventud, el deseo, la emoción, el placer, el dolor, la necesidad, la voluntad, la amistad y la remota posibilidad de reír una vez más de la caída de un hombre distinguido en plena calle». Vemos demasiado tarde, así que por lo menos tengamos un rato de belleza. Vayan a verla al cine.