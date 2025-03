O dependentismo de Alfonso Rueda

A imaxe de certa autonomía de Alfonso Rueda a respecto de Núñez Feijóo e, en xeral, do PP estatal, que tentaron construír nos últimos meses dende a súa contorna está a se esvaecer aceleradamente, polas continuas e repetidas demostracións de subordinación dos intereses galegos aos do PP estatal.

Na carpeta Altri, xurdida na era de Núñez Feijóo, o presidente desenvolve o proxecto deseñado polo seu antecesor mesmo até o extremo de estresar á propia Administración autonómica con informes técnicos cun nidio nesgo en canto aos seus dados iniciais para condicionar ou contextualizar conclusións a respecto dun proxecto radicalmente incompatíbel co desenvolvemento sustentábel da economía das bisbarras da Ulloa, Terra de Melide, Terra de Arzúa, val do Ulla e ría de Arousa.

Na carpeta do galego Rueda, emendou de totalidade a sincera disposición de persoas da súa equipa como o conselleiro Román Rodríguez ou o secretario xeral Valentín García bloqueando calquera proxecto serio de pacto pola lingua. Foi tan evidente esta virada que até o coordinador de Cultura da executiva galega do PP dimitiu e abandonou o partido denunciando que o galeguismo de centro-dereita xa non ten acubillo posíbel no PP.

Na carpeta do autogoberno o PPdeG ven de vetar a transferencia das competencias de tráfico a Galicia, cando no 2008 aprobaba, canda a unanimidade do noso Parlamento, unha proposta semellante do vicepresidente Anxo Quintana (BNG) que Puy Fraga ((PPdeG) defendeu perante o Congreso en setembro de 2010. De novo sacrifícanse os intereses galegos pola subordinación aos intereses do PP estatal. Uns intereses que requiren un novo modelo de mobilidade que priorice a seguranza viaria no canto do enfoque recadatorio actual, nun país que recibe dende hai anos máis sancións pecuniarias, en termos relativos, ca a meirande parte dos territorios do Estado.

Na carpeta do financiamento Rueda oponse á condonación da débeda galega co Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en 4010 M€, pactada polo BNG e PSdeG no pacto da investidura de Pedro Sánchez. Non tenta mellorar esta quita incrementándoa, consonte cos cálculos de poboación axustada (ponderando a xeito o avellentamento e o espallamento da nosa poboación) que ven de por no público coñecemento a profesora da UDC María Bastida. Nin reclama unha quita adicional á devandita, ponderando a débeda bancaria que Núñez Feijoo xerou pon non se querer financiar co FLA. Non. Sinxelamente Rueda rexeita esta quita da nosa débeda para afortalar o relato do PP estatal contra Pedro Sánchez, no subordinado exercicio do máis nidio dependentismo.

Deste xeito Rueda, asesorado pola dirección política quizais menos competente da historia do PPdeG, esquece os dous principais mandamentos dos presidentes de Galicia: i) Galicia nin ten amigos nin ten inimigos, senón intereses e ii) ningún interés por riba dos intereses galegos.

Suscríbete para seguir leyendo