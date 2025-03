Inteligencia natural (suma y sigue)

Que el advenimiento de la inteligencia artificial (IA) implicará mejoras en multitud de campos es una verdad palmaria. Miren ustedes a ese personal médico de urgencias que, asistido por un sistema experto que se nutra con la información correspondiente a miles y miles de casos previos, pueda diagnosticar de forma rápida y certera muchos casos. O a quien tenga que tomar decisiones, de forma análoga, en otros ámbitos. Quizá al equipo económico de una gran corporación o un país que tenga que enfrentarse a la solución a problemas de estabilidad financiera. O en campos como el de la ingeniería, con medidas mucho más calibradas en análisis de corte estructural en las infraestructuras... Ejemplos, todos ellos, de entre otros muchos posibles... Y es que, exactamente igual que en el caso de otros desarrollos tecnológicos de primer nivel, no cabe duda ya de que la enorme capacidad extraordinaria que la Humanidad tendrá con este tipo de herramientas llegará a cambiar vidas…

Ahora bien, tengan ustedes bien claro también que una cosa es lo descrito en el primer párrafo, y otra que esta sea la panacea universal, que arregle todos los problemas, como parece que a veces se nos quiera dar a entender. No, claro que no. Y es más, a lo mejor los derroteros que tome el asunto van exactamente por el lado contrario, exactamente igual que en el caso de aquella aldea donde todos trabajaban mucho y donde no faltaba qué llevarse a la boca, donde todo el mundo se llevaba fenomenal y había cooperación entre los vecinos… Y donde todo se quebró cuando llegó aquel enorme tractor y la cosechadora mecánica, no hubo trabajo ya para casi nadie, el aburrimiento supino llevó a la población al aislamiento y a una parte de ella a un consumo desmedido de alcohol y… todo se vino abajo. No quiere decir esto tampoco, en el otro extremo, que todo vayan a ser penas por el hecho de que la humanidad disponga de este nuevo juguete pero, como dice Mota… ¿y si sí?

Creo que la enorme potencialidad de la IA debe quedarse en su justa lógica. Y ya está. Sin renunciar tampoco a la inteligencia natural. Sin olvidar poner siempre a la persona por encima de cualquier otro elemento artificial que le pueda relegar a un segundo plano. A tener herramientas, sí, pero no a que esas herramientas sean aprovechadas desde posiciones de poder —de humanos— para relegar a otros humanos a situaciones que los primeros no querrían para sí. Y creo que ese es el riesgo: que personas encumbradas al estamento político, pero con raíces profundamente hundidas en intereses tecnológicos, empresariales y comerciales, tomen el control de las cosas sin importarles explotar hasta el límite un modelo poco igualitario y muy basado en la desigualdad y en el fomento de sus propios intereses. ¿Les suena? A mí cada día más. Y creo que, aún en los albores de esta nueva etapa, se le ven ya las costuras a la misma. Y, en tal tesitura, creo que el hecho de que sean ellos —de la mano de sus grandes tecnológicas— los que controlan entre bambalinas los mimbres de tal IA, puede llegar a ser muy peligroso…

La IA no lo es todo. Reivindico también la IN, y lo estoy haciendo a menudo, como forma de poner límites a la primera. La IN es la inteligencia natural, mucho más individual pero no por ello individualista. Creo que solamente una sociedad donde se fomente el ejercicio de la inteligencia natural estará preparada para gozar de las ventajas y soslayar los peligros de la IA. Y esto, queridos y queridas, no es lo que está pasando. Miren ustedes los currículos y la posición de la educación real en nuestra sociedad y… se alarmarán. Estamos renunciando, como sociedad, a formarnos de verdad y a poner al conocimiento en primera línea. Y eso… lo vamos a pagar.

Alguien dijo que la copiloto que acompañaba en la cabina del avión al comandante al que hace unos días le picó una tarántula intentó aplastar a la misma, haciéndole frente, con un grueso manual de procedimientos de la aeronave en cuestión. Y ese alguien prosiguió expresando que esto mismo no lo habría hecho jamás una IA, en el contexto deslizado de que algún día los aviones podrán volar solamente con un humano a los mandos, auxiliado por una IA. Reflexionen sobre eso, si quieren, que da para bastante enjundia... Pero es que, además, si todos tenemos que dedicarnos a algo, y así nos pagan por ello, imagínense los visos de viabilidad de una sociedad donde casi todo el mundo no haga falta… Y no me digan ustedes que la existencia será entonces como la de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, con tanto «soma» para evadirse y tanto «rollo experiencial» como con el que ya ahora se quiere sustituir a todas las conciencias, posicionamientos políticos y sociales y activismos de antaño… Necesitamos personas reales, implicadas en su entorno y capaces de desarrollar todo su talento ante la adversidad. Las personas que Verne soñó, aunque él en su presunta misoginia solamente se imaginase hombres... Nunca androides que sueñen con ovejas eléctricas…