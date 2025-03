El machismo en la era Ábalos

Jéssica Rodríguez, la ex de José Luis Ábalos, ha dado munición extra a los machistas más tóxicos —los que reniegan de la igualdad entre los hombres y las mujeres— a las puertas del 8-M. Y, aunque a quien se juzga por ocupar un cargo público es al exministro de Transportes, a los machos alfa del negacionismo no les falta algo de razón, a la luz de lo que empieza a trascender de la investigación y de las declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo. No era eso, Jéssica, no era eso lo que necesitamos para conseguir un mundo más justo, equitativo e inclusivo.

No era formar parte de un catálogo de rubias para que nos compraran como mercancía de alto standing. No era mantener después una relación sentimental con un político, en ese momento casado, progresista y partidario de erradicar la prostitución y la trata de mujeres y niñas. No era vivir en un piso de lujo en la plaza España de Madrid, cuyo alquiler costaba 2.700 euros al mes, que tú no pagaste jamás pero que sí elegiste por estar cerca de la sede del PSOE y de la universidad. No era ser contratada por dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec) durante dos años y medio y cobrar algo más del salario mínimo interprofesional sin trabajar ningún día. No era acompañar al hoy diputado del grupo mixto a una veintena de viajes oficiales en el extranjero, alojándote en hoteles de lujo y cobrando en efectivo y en ropa íntima. No era quedarte a vivir en la vivienda de lujo varios meses después de que él, que te había prometido divorciarse, terminara la relación y siguiera con su mujer y con sus hijos. No era eso, Jéssica, no era eso.

La justicia deberá determinar si Ábalos, Koldo y su red de amigos son culpables de corrupción y de adjudicación irregular de contratos. Quién sabe si tú misma pudiste delinquir contra la Administración pública al aceptar un nombramiento para el que sabías que no cumplías con los requisitos. De lo que no cabe duda es de que no estás sola y de que todas las Jéssicas Rodríguez que hayan podido existir en la era Ábalos ayudan poco a combatir el machismo más tóxico.

