As medallas do Parlamento, xustas e exemplares

Chegan ca oportunidade da chuvia, orballan co sentir da terra, xa cando a invernía apunta cara o canto do cuco, que anunciará a primaveira, esa que como bos galegos desexamos sexan mil máis para un pobo que se sabe sabio, que o é, e que sabe recoñecer os seus cando os seus son parte dun Nós común, afeito ou querer dunha terra que é Nai e Señora por Cabanillas, femenina por Exeria, Concepción Arenal, Isabel Zendal, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Nélida Piñón ou María Xosé Porteiro; plural por Curros Enríquez, Vicente Risco, Otero Pedraio; moderna por Ramón Piñeiro, Sixto Seco, Manolo Rivas, por Ferrín, por Alonso Montero...; que se sabe poeta por vocación lírica desde os cancioneiros medievais; que é de todos porque é de moitos, aquí e acolá, no interior, na costa, na emigración e no terruño, e porque, se as letras a fixeron grande, a plástica, a escultura, o deseño, a moda, o xornalismo, a astronomía, a gastronomía, os empresarios ou os matemáticos, médicos, científicos, ou a farmacia nos teñen feito eternos.

Elevámonos en cumes chamados Ramón María do Valle Inclán, Julio Camba, Wenceslao Fernández Flórez, Maruja Mallo, Cela, Castroviejo, María Casares, Cunqueiro, Aller, Laxeiro, Pulido, Barreiro, Ledo, María Teresa Miras Portugal... faría falta toda unha universidade como as tres galegas, o Consello da Cultura, a Real Academia Galega... e aínda así non poderiamos deixar de citar ao Pai Feijoo, a Sarmiento, a Seoane, os Granell, a Laxeiro, os Domínguez, os Ortega, os Díaz de Rábago, os Tojeiro, os Collazo, a Blanco Amor...

Galicia é xenerosa e boa nai, e as súas institucións téñeno demostrado abondo. A lista de Medallas Galicia e Castelao, as da Cultura, referendan o dito, e todos os que se teñen recoñecido son bos e xenerosos, amosan algo máis que un prolongado benfacer, no que habería que incluír os inevitablemente esquecidos, que os hai, moi en especial entre os máis novos e os emigrantes.

Celebro con este recordatorio a recente concesión por parte do Parlamento de Galicia da súa Medalla á Real Academia Galega de Belas Artes, a Afundación-Obra Social Abanca e a Ramón Villares en recoñecemento á súa colaboración no ámbito da conservación e divulgación do patrimonio artístico e cultural.

A Real Academia de Belas Artes, presidida por Quitana Martelo, asociada ao Instituto de España, vén colaborando desde 2018 de maneira permanente co Parlamento de Galicia na difusión, estudo, investigación e conservación da súa colección artística.

Afundación-Obra Social Abanca, comandada con acerto por Miguel Ángel Escotet, comparte coa Cámara galega o interese común pola difusión da arte e a cultura de Galicia, que se concreta na súa colaboración para promocionar e divulgar os fondos artísticos e o desenvolvemento de actividades culturais.

Pola súa banda, Ramón Villares, quen foi presidente do Consello da Cultura Galega e reitor de Universidade de Santiago de Compostela, colaborou co Parlamento como comisario da exposición O poder da palabra, na conmemoración do 40 aniversario, así como na realización do libro Os tempos son chegados. Balance da Galicia autonómica, e na edición crítica do Sempre en Galiza de Castelao, entre outras iniciativas.

Desde a súa primeira edición en 2016, a Medalla do Parlamento de Galicia entregouse o 6 de abril de cada ano, con motivo do aniversario da promulgación do Estatuto de Autonomía.

Nas últimas edicións, foron distinguidas, en 2021, as fundacións que perpetúan o legado da Xeración Nós, mentres que na edición de 2022 recoñeceuse o labor das institucións estatutarias (Valedor do Pobo, Consello de Contas e Consello da Cultura Galega), pola súa contribución ao afianzamento do autogoberno. Non ano 2023, foi para a cooperación transfronteiriza entre Galicia e a Rexión Norte de Portugal.

Hai que felicitar a Miguel Santalices, un gran presidente do Parlamento, e aos membros da Mesa. A terra necesita exemplos de contrastada valía. Así é como se fai camiño, o mellor para transitar xuntos por unha democracia irrenunciable.

