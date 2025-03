¿Cambiará Trump a España?

Vamos al hueso. Trump maltrató a Zelenski en la Casa Blanca. Luego le retiró la ayuda militar y después la información de sus servicios de inteligencia. Mensaje: no podrás aguantar si no tragas mi diktat —pactado con Putin— sobre el fin de la guerra.

Starmer, Macron, Merz —que aún no es canciller— y los dirigentes europeos lo han entendido. Si no gastan más en defensa, no solo no contarán en Ucrania, sino que puede que algún otro país de la UE se encuentre en el futuro en situación similar. Por eso han decidido aumentar en 800.000 millones su gasto en defensa. La primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen —a la que Trump reclama Groenlandia— lo ha resumido: «Hay que rearmar Europa y gastar, gastar y gastar más en defensa». ¿Recuerdan a Guardiola arengando al Barca con aquel «ganar, ganar y ganar»?

Para toda Europa es un momento crucial. Aún más que cuando en 2022 Rusia invadió Ucrania. Merz dice que Europa necesita ser independiente de América y, por lo tanto, «gastar, gastar y gastar». Para Europa, una revolución cultural. Para España, mucho más. No estuvimos en la alianza contra Hitler. Y todo lo que ha venido de Occidente ha sido un regalo. El plan de estabilización de 1959 (consejo del FMI) y el desarrollismo. Sin ellos, nada de CC OO. Y las exigencias democráticas de 1977 no habrían llegado por consenso sin las reglas de la UE.

Hasta hoy el club occidental nos ha salido gratis y dado bienestar. Ahora nos va a exigir más compromisos y dinero. Subir el gasto militar y pasarlo del 1,2% del PIB al 2% ya antes de 2029, como acaba de anunciar Pedro Sánchez, tendrá costes. Sí, habrá fondos europeos, como quiere Sánchez, que sabe de la resistencia sanchopancista (Kiev está lejos de Madrid) con la que se topará. Pero también deberá subir el presupuesto de defensa. Con más impuestos. O reduciendo gastos. ¿Sociales? La aspirina será la deuda y Europa nos animará. Pero habrá que pagar intereses.

España se enfrenta a un gran cambio cultural. De gran parte de la izquierda contraria a la guerra que gritaba aquello de «OTAN, de entrada, no». Y quizá de la derecha que en el referéndum del 86 votó contra la OTAN. Desde Fraga a Pujol. Si Felipe perdía el referéndum tendría que salir de la Moncloa.

Subir el gasto militar exige 186 escaños y el PSOE solo tiene 121. Le faltan 65 ¿Cuántos de los diputados que apoyan a su Gobierno le seguirán? ¿Cuántos de los 31 de Sumar y Podemos, juntos y revueltos? Pocos, o ninguno ¿Y del resto de aliados? Quizá solo los cinco del PNV y el de Coalición Canaria. ¿Los siete de ERC? ¿Los de Puigdemont, que ahora Yolanda dice que son de derechas?

Como con el Consejo del Poder Judicial, y otras cosas, la arquitectura constitucional exige mínimos consensos, aunque sea a cara de perro, entre el PSOE y el PP. Las cosas son así y me he cansado de insistir los últimos meses. Serían 258 diputados sobre 350. El pacto ganaría y el resto de diputados —que, salvo pocos, quieren estar en Europa pero sin pagar peaje— acabarían asumiéndolo.

Pero Sánchez gobierna uniendo (bien o mal) a toda la izquierda contra la derecha y la extrema derecha. Y Feijóo, desde que perdió su investidura, actúa como si Sánchez fuera un presidente cuasiilegítimo y la prioridad fuera «echar al okupa de la Moncloa».

Ahora tendrían que entenderse, pero deberían pagar un precio que quizás no quieran asumir. Sánchez querrá creer que todo consistirá en recibir a Feijóo como al líder de un grupo parlamentario. Con algo más de atención que a Rufián. Y al final el PP no podrá votar en contra porque el rearme es un programa pactado entre los populares y los socialistas europeos. Pero Feijóo piensa, con razón, que el asunto exige algo más que un acuerdo puntual. Y querrá poner condiciones para forzar la explosión del Gobierno Sánchez.

¿Qué pasará? Si Sánchez y Feijóo son responsables, llegarán a un arreglo. Sánchez tendrá que aceptar que su coalición de la investidura —ya muy zarandeada— no es eterna. Y Feijóo, que su seguridad implícita en una mayoría con Vox —como en muchas autonomías en 2023— está en contra de la norma europea: el veto de Merz a la extrema derecha de la AfD y su coalición con el SPD. Ambos deberán revisar a fondo su discurso.

