China é o líder indiscutible na tecnoloxía e fabricación de baterías para vehículos eléctricos avanzados, que eles denominan «coches intelixentes» pola súa estratexia de dixitalización e uso intensivo de intelixencia artificial. Este liderado baséase en parte na adopción e desenvolvemento de baterías de fosfato de ferro e litio (LFP), cuxa tecnoloxía procede da investigación realizada por John B. Goodenough e o seu equipo de investigación na Universidade de Texas en Austin, EE UU. Goodenough logrou despois o premio Nobel de Química e foi investido doutor honoris causa pola Universidade de Santiago de Compostela en abril de 2002, sendo o seu padriño o profesor José Rivas Rey. Faleceu en 2023, cando cumprira os cen anos.

En 1996 o equipo do profesor Goodenough identificou o fosfato de ferro e litio como un material catódico prometedor para baterías recargables de ións de litio. Este material ofrecía vantaxes significativas, como baixo custo, non toxicidade, excelente estabilidade térmica, seguridade e gran capacidade específica.

Anos despois a empresa estadounidense A123 Systems, fundada en 2001, comezou a comercializar baterías baseadas nesta tecnoloxía. Para iso recibiu un apoio moi importante do goberno federal de EE UU durante a presidencia de Barack Obama. Con todo, como noutras ocasións, as uvas non estaban maduras e non houbo demanda suficiente de baterías no mercado. En xaneiro de 2013 a empresa chinesa Wanxiang Group adquiriu a maioría dos activos de A123 Systems por algo máis de 250 millóns de dólares, despois de que esta se declarase en bancarrota. Ata entón a empresa captara para o seu desenvolvemento uns mil millóns de dólares de capital privado e público.

Actualmente son as empresas chinesas, como Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), fundada en 2011, as que lideran a produción de baterías LFP, vendéndollas ou licenciando a tecnoloxía a diversos fabricantes de vehículos eléctricos a nivel global, incluídos algúns en EE UU.

Por certo, o profesor Goodenough naceu en Turingia, Alemaña, polo que foi un caso máis de talento europeo cuxos descubrimentos e invencións e, en última instancia, a súa valorización comercial, non quedaron aquí.

Tampouco é unha singularidade que unha tecnoloxía como a LFP, creada fóra do país, fose rendibilizada en China. Algo semellante ocorreu coas enerxías renovables ou coa tecnoloxía 5G (quinta xeración de redes móbiles). Esta comezou a desenvolverse na década pasada, cun claro liderado de EE UU e Europa. De feito, a primeira compañía en alcanzar velocidades 5G foi a europea Ericsson. Con todo, China conta hoxe co maior número de estacións base 5G e de usuarios conectados do mundo, e coa empresa líder mundial, Huawei, que contou cun firme apoio do seu goberno.

Veremos que ocorre coa intelixencia artificial. Hai pouco máis dunha década China partía de moi atrás, mesmo respecto a Europa. Hoxe lévanos unha vantaxe que parece insalvable, e trata de igual a igual a EE UU. Salvo nos chistes, vai ser verdade iso de que o que ri o último ri mellor.

