Retratarse uno mismo pretendiendo insultar…

Buenos días. No sé si insultar o no, pero desde luego que la diputada Ione Belarra no pretendía algo bonito al espetarle a Mariano Rajoy algo relacionado con lo de ser gallego y tener o no sentido del humor… Un clásico en las hemerotecas, que en su día también utilizaron otros personajes de la política, tales como Rosa Díez, José Montilla u otros… Y una verdadera pena, no sólo para aquellos a quienes pretendieron vilipendiar, sino para ellos mismos. ¿Por qué? Pues porque cuando uno utiliza ciertos chascarrillos basados en tópicos, no cabe duda, el que se retrata es uno mismo, en términos de ignorancia, «mala baba» e incluso pobreza intelectual… El tópico es el recurso que aplica el que no sabe para intentar aproximarse a una pieza de conocimiento de la que no tiene ni idea. Y decirle a Mariano Rajoy que no intente ser gracioso porque los gallegos no lo son es, evidentemente, una metedura de pata.

Miren: hay gallegos graciosísimos. Y otros que no lo son. Hay gallegos bajitos, y altos. Hay gallegos con las ideas clarííííísimas. Y otros que no las tienen. Hay gallegos directos y claros, de forma afilada y casi quirúrgica. Y también los hay que vacilan en sus planteamientos, y que nunca se sabe si suben o bajan. Hay gallegos delgados, altos y enjutos. Y otros, en cambio, son mucho más bajos y más fornidos. Hay gallegos de derechas. Y de izquierdas. Hay gallegos fans del Real Madrid, de José Luis Perales o de la tortilla de patata. Y, en cambio, hay otros a los que ni les va ni les viene el fútbol, les apasiona Deep Purple y que sólo comen carne. Hay gallegos con cocientes intelectuales que quitan el hipo. Y otros no. Podríamos seguir así ad infinitum, tocando todos los palos que ustedes quieran. Y cambiando la palabra «gallegos» por cualquier otro gentilicio, el ejercicio sería igualmente válido, porque recurrir al tópico para intentar desmerecer, insultar o atacar al otro es, simplemente, una mala estrategia. El estereotipo es una construcción alejada de la realidad, con frecuencia fruto de un contexto social e histórico hoy ya desfasado, o simplemente anclado en medias verdades, mentiras interesadas o, directamente, verdaderos desatinos. No existe la categoría «gallegos» para intentar describir el comportamiento u otro rasgo personal de todas las personas nacidas en Galicia o que viven aquí. Ni en parte alguna del mundo. Viajar pone cada cosa en su lugar, y les aseguro que he encontrado más afinidades con algún sujeto de Baja Verapaz (Guatemala), El Chaco (Bolivia) o Morogoro (Tanzania), que con personas que han vivido toda la vida en la casa de al lado de la mía. Y estoy seguro, además, que si ustedes no sienten lo mismo es porque, simplemente, no se han fijado en ello. No hay más que contribuciones de tercer, cuarto orden o superior en la influencia del gentilicio en la personalidad de cada uno, y buena prueba de ello es que, tomadas dos personas vecinas, hay tanta variabilidad posible en su forma de ser, que es verdaderamente complejo poder establecer un patrón de primer orden basado en tal gentilicio. Es absoluta mentira, falacia y tontería, desgraciadamente muy instalada en el acervo colectivo y, por lo que se ve, en los cañones con los que algunos políticos y políticas disparan a su alrededor pretendiendo lastimar al de enfrente. Sorprende que la señora Belarra —navarra de Pamplona, tierra sobre la que se han también articulado muchos tópicos— juegue con el fuego de la descalificación por el estereotipo. Sorprende.

Déjenme que les diga también, porque en este país es importante recalcarlo para no ser tachado de miembro de la claque de uno de los dos actores enfrentados, que no conozco personalmente ni al señor Rajoy ni a la señora Belarra, que nunca he votado a sus formaciones y que no tengo ni filias ni fobias con respecto a ellos, por más que no comparta en conjunto lo que he conocido de sus respectivos proyectos políticos, pasados o presentes. Pero nobleza obliga, y creo perfectamente que se puede criticar constructivamente el punto de vista del otro sin meterse en este tipo de jardines, de dudoso buen gusto y basados, como digo, más en la ignorancia propia que en las costuras de la praxis del otro. Verdaderamente penoso, desde mi punto de vista. E innecesario, claro está. Analícense hechos objetivos, confróntense puntos de vista, plantéense conclusiones argumentadas y soluciones con visos de efectividad y… todo lo demás sobra. Nos iría mejor, créanme. Y, más que a nadie, a quien se retrata con estas idioteces.