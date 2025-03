Todas las naciones, y las europeas particularmente, han vivido a lo largo de su historia entre momentos de paz alternando con épocas conflictivas. Ahora, en este siglo y parte del anterior, soplan unos vientos anómalos, porque gozando de una relativa paz se nos está pidiendo un mayor gasto, vamos a llamarlo inversión, en armamento a los países integrados en la OTAN, entre ellos el nuestro. Es decir, que estamos viviendo una paz armada ante un potencial enemigo sea Rusia, el terrorismo, los fascismos aletargados, la posesión de recursos estratégicos, reclamaciones territoriales, o vete tú a saber por dónde se quebrará la actual estabilidad.

Estamos dando vida al aforismo clásico si vis pacem, para bellum sin tener noción clara del enemigo. A no ser que la propia debilidad sea el mayor peligro que puede asediarnos. Si no hay, por ahora, riesgos, la suma de más proyectiles, drones, tanques, acorazados, aviones de combate, etc. puede ser un negocio pírrico que nos lleve a un triste desguace, puro chatarrismo, dentro de unos años cuando se vea que tanta preparación y gastos han sido inútiles, viviendo una paz efímera.

Porque la auténtica paz procede de algo interior, muy superior pues roza lo sobrenatural, que es aceptar el plan divino. Pero eso son otras palabras.