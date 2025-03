«Non des a esquecemento da inxuria o rudo encono..» algo cantado en Himno e moi entre as teimas de Murguía, quen tanto argallou respecto á construción nacional de Galiza e quen isto escribía no prólogo do primeiro libro da Biblioteca Gallega, Los Precursores (1885): «... queriendo levantar un pueblo, preciso era que se conociese bien y pronto... más la obra de regeneración no era fácil, ni estaba encomendada tan solo a los que la habían iniciado. Pronto surgieron las encontradas opiniones, se aflojaron los lazos que unían a los más entusiastas, y la discordia separó para siempre a los que se habían hecho hermanos en el común deseo de la rehabilitación del país natal. Otros vientos soplaron para todos y nos dispersaron y, de aquel gran movimiento no restan al presente mas que los recuerdos de los que anduvimos mezclados en el y las sombras que lo envuelven.... De pronto surgo la queja, tomó fuerza el desden, y se vio con harta claridad que los nuevos, creyéndose los únicos ungidos, desconocían y negaban la obra de los que les habían procedido, allanándoles el camino...».

Xoán Naya e a misión de construír fisicamente a Academia Galega

Nesa inacabada base de intencións proposta por Murguía bocexamos algúns aspectos biográficos de Xoán Naya Pérez, nacido un 23 de febreiro do 1914 no coruñés Campo da Leña. Quen, dende neno, sobre o remol de Murguía e dos seus, tivo a misión de axudar a construír fisicamente a Academia Galega. Asunto do que temos falado co historiador X. Ramón Barreiro Fernandez, presidente da Academia Galega, quen, ao cabo do tempo e fronte a outras crenzas atufadas polos anos grises, celebrou nun acto público a memoria de Xoán Naya.

Naya Pérez, de familia popular, moi en contacto con Gala Murguía Castro e coa do leal seguidor do impulsor do Rexurdimento Galego, don Cesar Vaamonde Lores. Neno instruído por este, case cego, entre documentos para que llos lese. Así, dende 1925 ao servizo do que sería a Biblioteca e Arquivo da Academia. No 1940 colabora en La Voz de Galicia, en ocasións baixo o pseudónimo de Martín de Sésamo, parroquia de onde procedía o seu sogro. Xornal no que permanece até a xubilación no 1976: autor de artigos nos que recolle canto se refire á historia da Coruña, Efemérides, Granos de Arena, Una mirada hacia atrás, Peneirando..., biografías, nomes das rúas, as galerías, tipos populares... No 1942 nomeado correspondente da Academia Galega, no 1946, Arquiveiro-Bibliotecario e no 1961 Cronista Oficial do Concello da Coruña.

Juan Naya, «o neto que Murguía e Rosalía non tiveron»

De 1966 a 1978 Naya dirixe o Boletín de Información Municipal. Longos anos aqueles da ditadura e sempre actuando na Academia como ponte de irmandade entre un onte e o seu tempo, recibindo encargos de intelectuais de aquí e do exilio galego no Alem Mar...buscando axudas para a subsistencia de dona Gala, o último vínculo da familia Murguía Castro, levándoa cada 25 de xullo á Misa de Bonaval, ás reunións para adquirir a Casa da Matanza de Iría, doando obxectos para devolverlle o espírito a aquel Museo... no 1954 acompañándoa ao Porto a inaugurar o monumento a Rosalía. Tanto así que se considerou a Naya como «o neto que Murguía e Rosalía non tiveron», como dixo Borobó. Herdeiro e coñecedor de documentos que lle permitiron escribir sobre Murguía y su obra poética (1950), Inéditos de Rosalía de Castro (1953), Testimonios de una orientación artística: Cartas cruzadas entre Ovidio Murguía y su padre (1968), Dos visitas de Valle Inclán a Murguía (1970), Visita á la Coruña del sabio Lusitano José Leite de Vasconcelos (1959), El traje (1964)...

Académico correspondente de Belas Artes de S. Fernando, numerario e secretario perpetuo da Academia Galega de B. Artes (2.6.1968) do Instituto J. Cornide de estudos coruñeses, na creación e formación do Museo Arqueolóxico da Coruña ... Fundamental no Coro Cántigas da Terra, da Reunión de Artesanos, da Coral Polifónica Follas Novas, da Asociación Cultural Iberoamericana, delegado de varios centros galegos en América, do Padroado Rosalía de Castro, da Sociedade Martíns Sarmento de Guimarâes, do Centro Gallego de Madrid...

A Deputación da Coruña, nos anos de Lendoiro como presidente, na ansia de investir en memoria, entre outros, fíxose con legados históricos de Martinez Barbeito e da súa vinculación con Lorca, así como co de Naya e a súa relación coa familia Murguía Castro: inéditos de Rosalía, cartas de Murguía a o seu fillo e obras de Ovidio, mobiliario...o que no 1998 foi publicado nun volume, xunto co testamento de Gala Murguía Castro recoñecendo a Naya como herdeiro, quen entregou á Academia a correspondencia de Murguía, publicada por X.R. Fernández Barreiro (2003)

Preocupado dende a súa infancia pola creación física da Academia, seleccionando libros, documentos, buscándolle sitio nos espazos cedidos na segunda planta do Concello da Coruña, atendendo aos académicos, preparando as reunións... tanto que o sitio foi insuficiente, empaquetando documentos e libros para un futuro esperado. Xunto co presidente da Academia Sebastián Martinez-Risco, dialogando con dona Blanca Quiroga, Marquesa de Cavalcanti, conseguiron para a Academia o pazo urbano da familia Pardo Bazán en Tabernas 11, rehabilitado no 1975 por Andrés Fernández-Albalat compartindo parte co Museo da escritora Emilia Pardo Bazán... Procurando acordos, aínda co mesmo demo, a fin de conseguir legados; así cando no 1978 se incendiou o Pazo de Meirás, axiña se puxeron en contacto coa familia Franco coa ansia de rescatar o posible da biblioteca da Pardo Bazán, como así foi.

Naya cumpriu a misión sen regatear esforzo: unha vida rutineira, de 10 a 2 e de 4 a 8 da tarde na Academia. Mesmo revelándose contra el o que estaba creando en función do público, sen persoal, máis que o conserxe cedido polo concello... Naya soamente saía da Coruña no mes de Agosto, cando a cidade se convertía en capital do Estado, marchaba á Guarda a reunirse co seu vello leal amigo Xoán Noya, que fora agrarista, do Partido Galeguista e fuxido.

Xoán Naya, gardador de moitos secretos do seu tempo e da Academia, finou o 1 de febreiro de 1993 e aínda estando no hospital cavilaba que tiña algo pendente na Academia.

A fin de avalar o devandito ben aquece coñecer o escrito que don César Vaamonde, dirixe a Manuel Casás Fernández (1867-1960), exalcalde da Coruña, presidente da Academia Galega de 1937 en funcións-1942 a 1960. Carta con datada a 22 de febreiro de 1940:

«Mi querido Presidente: le supongo a Vd enterado del plan maquiavélico de sacar a Juanito de la Academia a todo trance. Ya fracasaron varios intentos pero no tardará en presentarse ocasión propicia para lograr que la maniobra proyectda tenga eficacia.

Juanito no desea salir de donde está, y es imprescindible en la Academia pues en mis enfermedades o ausencias, es el único que puede suplirme al menos en la parte material, de oficina y de Biblioteca.

El tiro no va dirigido solo a Juanito, sino a punto mas elevado

Hay en la biblioteca unos 18.000 libros, y soy el bibliotecario hace 35 años. Cuando me encargué de ella solo me entregaron dos libros, dos solamente: EL Cancionero de Ajuda de Doña Carolina Michaelis, y Religioes de Lusitania de Leite de Vasconcelos. Al mes ya tenía 2.000 pues yo regale para ella parte de mi biblioteca, y mi hermano parte de la suya, y después, libro a libro, fui reuniendo todo lo que hai, sin sueldo durante varios años, agenciando libros gratis, y trabajando todo el día como todo el mundo sabe, y me sería altamente doloroso que mi labor patriotica de tantos años desapareciese. El cargo de Juabito en la Biblioteca, es de confianza y los libros que están bajo mi resònsabilidad, no se le pueden fiar a otro.

Ya hablaremos de plabra de estas y otras cosas, y mientras tanto le ruego que interponga su influencia para que dejen en paz a Juanito, que al fin, es también en parte custodio de la primera Biblioteca regional de España instalada, para mas, dentro de las propias Casas Consistoriales de La Coruña...».