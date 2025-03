A recente declaración do Goberno central de que o rescate da AP-9 non é viable polos seus elevados custos reaviva un debate que leva anos na axenda política galega. Nun contexto onde as posturas parecen cada vez máis irreconciliables, cómpre reflexionar sobre os principios que deberían guiar a xestión das nosas infraestruturas viarias. Dúas ideas ao respecto.

A primeira é que resulta razoable que se pague polo uso das vías de alta capacidade. A alternativa é que todos os contribuíntes, independentemente do uso que lle dean, paguen a construción e o mantemento destas infraestruturas. O principio do beneficio —quen recibe un servizo contribúe ao seu financiamento— é aplicado en numerosos ámbitos da nosa sociedade: o copago farmacéutico, as taxas dos ximnasios municipais ou o custo das residencias para a terceira idade. Este principio non implica que o usuario deba asumir o 100% do custo, sendo chave determinar que porcentaxe debe ser pagada directamente polos usuarios e cal debe ser soportada polo conxunto da sociedade a través dos impostos.

A segunda idea é que na actualidade existen agravios comparativos entre autonomías e dentro de Galicia. Por exemplo, non ten moita xustificación, no terreo dos principios, que viaxar de A Coruña a Santiago estea suxeito a unha peaxe elevada, mentres que o traxecto A Coruña-Lugo é de balde. Estas inconsistencias xeran unha percepción de arbitrariedade que mina a aceptación social do sistema. A administración central debería establecer criterios máis homoxéneos en toda España e en toda a rede estatal; e o mesmo deberan facer os gobernos autonómicos nas súas competencias. Probablemente, peaxes moi baixas sobre todas as vías de alta capacidade sería o máis razoable, pero non existen visos de que isto se vaia facer no curto prazo.

E namentres debatemos isto, a concesionaria da AP-9 segue a obter importantes beneficios. Dadas as tarifas actuais e se se producise unha quita parcial que reducise en preto de 6.000 millóns de euros a actual débeda da Xunta de Galicia (o que nos tocaría se a quita anunciada se fixese de xeito equitativo) quizais tería sentido explorar a compra da autopista polo executivo autonómico. Esta operación permitiría eliminar a compoñente de beneficios da concesionaria privada e situar as peaxes en importes baixos, pero suficientes para garantir, como mínimo, un mantemento axeitado da vía. Neste escenario, todos os galegos pagaríamos a través dos nosos impostos os xuros da débeda emitida para financiar a compra, e os usuarios directos da AP-9 financiarían o mantemento a través de peaxes reducidas.

É tempo de avanzar cara a solucións pragmáticas que, sen renunciar ao principio de que quen usa paga, garantan un sistema máis xusto e coherente para o conxunto da sociedade galega.