Me estoy quitando de Trump

Me prometí hablar menos de Trump, pero es que me provoca. En realidad, sólo habla él, así que hay que buscar un resquicio. Trump es la música (bueno, el ruido) de las esferas: si dejara de hablar se produciría un colapso entre sus votantes, crecería entre ellos una angustia irrefrenable, su silencio sería el vacío, el fin de todo. Lo imagino, porque las peroratas de Trump, sus verborreas (me está pegando el acento, imagínense), se parecen mucho a andar en bicicleta. Una vez arriba lo mejor es no parar, seguir hasta el infinito y más allá. Lo grave es si se pone delante un muro. Y Trump sabe de muros.

Pues eso, que estoy intentando quitarme. Como hice con el tabaco hace ya mucho tiempo (creo que fue más fácil). Hay que adelgazar de Trump, ponerse a dieta de Trump, antes de que suframos de propaganda mórbida. Destrumparse, o como que diga, es un lío, porque lo ocupa todo. Él es la tinta del calamar. Y el calamar también. Va arrojando a su paso un monólogo que todo lo emborrona, incluso sus frases anteriores, que corrige a menudo. Se diría que no le complace ni lo último que ha dicho. Parece un insatisfecho de libro. Creo que va a entrar en bucle. Elon es más de gestos y motosierras.

Nos revienta con sus monólogos, aunque no son nada divertidos. Bueno, algo cómico puede resultar. De puro kafkiano. Permítanme. Eso de subir los aranceles todo el rato. Con los aranceles me acuesto y con los aranceles me levanto. Es una jaculatoria. Sus cuatro esquinitas presupuestarias. El arancel es para Trump una versión salmón del y tú más. Como no me bajes la tarifa, se monta el quilombo, nos regaña, al comprobar, cuando se despierta, que ya tiene los aranceles por las nubes. Esto es peor que el colesterol, no hay duda.

Veo una carrera de fondo sin final. La carrera del arancel, eso sí, se lleva mejor que la carrera nuclear, de la que no parece que nos vayamos a librar tampoco. Ya se andan midiendo las ojivas. Trump utiliza el arancel como la cachiporra. Producto que asoma, arancelazo que le sacude. Él puede, porque él lo vale, pero nosotros no. Esta Europa que se creó contra Estados Unidos, habrase visto. Porque, ¿qué otro sentido puede tener Europa, para qué queremos una Europa, maldita sea, pudiendo tener lo de siempre? Es que vamos provocando. Europa le ha puesto un arancel al bourbon, el que bebíamos literariamente de jóvenes creyendo que escribiríamos mejor, y eso ha sacado a Trump de sus casillas, las del tablero mundial. En respuesta, quiere cargar un 200% al vino y al champagne de Europa, lo que va a levantar ampollas, también entre sus bebedores más sofisticados. O sea, un sindiós.

A Trump no le va eso de hacer sólo una cosa al tiempo (aunque sea mala). Lo suyo es todo a la vez y en todas partes. Los mesías es que son mucho así. Los salvapatrias, y tal. El momento concesionario de automóviles, tal que el otro día, fue un puntazo. Imagino a las demás marcas aplaudiendo con los retrovisores. Elon pidió seguramente ayuda para Tesla, que puede cortocircuitar porque el millonario saca mucho la lengua a pacer. Y también el brazo, con ese resorte guapi. Mola tener un jefe de concesionario a ese nivel, Elon, tío. Trump parece muy bueno con la compraventa, sería un comercial estupendo: aranceles, concesionario de automóviles, vinos y licores. Cómo no lo vimos venir. Nos hubiéramos ahorrado un presidente y muchos disgustos. A ver si se anima así que pasen cuatro años. Pero yo me estoy quitando. En casa clavamos su acento, mejor que Joaquín Reyes. Mientras esperamos la última barbaridad. Eso sí, no tenemos para un Tesla.

