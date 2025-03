Primavera astronómica. ¿Invierno real?

Primer artículo de esta primavera, queridos y queridas, en esta marcha imparable de 2025, que habiendo superado ya el invierno con el que comenzaba, se consolida y crece. Primavera, pues, desde el día 20 pasado, en una estación florida que nos llevará en volandas hasta el próximo 21 de junio, que será el momento a partir del que se considere oficialmente iniciado el verano astronómico. Mientras tanto, disfruten ustedes de lo que tienen, que es este tiempo lleno de luz y aroma, de impredecibles nubes y lluvia no sin cambiante carácter, de días crecientes y noches menguantes y, sobre todo, de puesta de largo del entorno, de un revivir pausado pero ya evidente y de mucha, mucha, mucha vida...

Es primavera ya, sí. Pero la paradoja es que, sin embargo, la sociedad en términos globales se prepara para un crudo invierno. Una estación sombría que llega y para la que no se recolectan bayas, granos, nueces y avellanas, como haría cualquier roedor a las puertas del frío, sino armas, rencores y cada vez más cerrazón. Sí, no es primavera en Praga como en 1968, a pesar de que el calendario nos diga que sí. Ni en Moscú, por supuesto. Ni tampoco en Kiev. No es primavera en la Gaza que Israel sigue masacrando según palabras pronunciadas por la mismísima Organización de Naciones Unidas. Ni tampoco en un Tel-Aviv en el que, a pesar de las deserciones y los ceses por «falta de apego» al genocidio, Netanyahu sigue ejecutando un pogromo cruel, descabellado y fuera de cualquier atisbo de razón que no se aleja ni un milímetro de un guión ya esbozado hace demasiado tiempo ya.

No son tiempos buenos para la lírica, y desde luego sorprende el mimetismo que se destila ahora en todos los discursos que dan como única solución buena, o como la menos mala, la preparación para una guerra que no sé si se ve solamente como inevitable o también como inminente. Lo cierto es que la Historia nos demuestra que la guerra, casi siempre, sólo sirve para engendrar más guerra, más sufrimiento y mucho odio que vuelve a prender la mecha mucho tiempo después. Les pagamos a las y los políticos para que hablen, pero lo cierto es que en su imaginario colectivo ese verbo ha quedado ya hace mucho tiempo reducido a la mínima expresión, y ahora unos y otros se refuerzan en la única lógica de que sí, de que es necesario rearmarse, volver a jugar a guerrear y a romperse la crisma mutuamente, como única forma de supervivencia y mejora colectiva. Y, ¿saben qué? Que me opongo. Me niego a ello, exactamente igual que cuando escribí aquel testamento de más de treinta folios que presenté en el Ministerio de Justicia para explicar por qué yo quería ser objetor de conciencia y diciendo que me negaba a ser reclutado e instruido para matar, en nombre de una supuesta patria, que no deja de ser un circunloquio para explicar que lo nuestro es mejor que lo de los demás. Humanismo cristiano, decía yo entonces. Hoy quizá lo tenga un poco menos claro, pero esa raíz sigue ahí. Y por eso sí, me negué entonces y me sigo negando a que me digan que ahora toca matarse, para salir fortalecidos.

Los problemas son complejos, amigos y amigas, y es simple y maniqueo decir que la guerra es buena o es mala porque sí. Pero lo cierto es que porfiar a que un rearme y una creciente histeria bélica son herramientas plausibles para alcanzar la paz, también es difícil de entender. Quizá la Humanidad debiera ahora, más que nunca, dar un salto conceptual para abrazar otras herramientas de diálogo, regulación, entendimiento y hasta gobierno global, que a la postre le van a salir más baratas que las políticas de tierra quemada, de destrucción masiva o incluso de guerra de guerrillas. Lo cierto es que la guerra, en cualquier caso, ya ha comenzado. Porque, no lo olviden, en el siglo XXI las guerras no se libran exclusivamente en un campo de batalla. Se juegan con la desinformación, con el desarme económico, con el rearme arancelario, con el hambre y la sed, con la escasez de combustible o de medicamentos y también desde ese triángulo tan prohibido y a la vez tan codiciado como lo es el mundo del ataque bacteriológico —o vírico—, químico y atómico. En probar todos esos mimbres ya ha fantaseado la Humanidad... Y sigue ahora, reforzada y muy animada a ello.

No. No es tiempo para rearmar la guerra, sino para fortalecer la paz. Y si usted aspira a hablar desde la política en nombre de los demás, o ya lo hace, debería tener esto muy claro para no comprometer el presente y, sobre todo, el futuro. Ciudadanas y ciudadanos de bien los hay aquí, en Vladivostok y en Teherán. Sólo es cuestión de llegar a ellos, de romper el círculo del odio —desconocimiento, miedo y tal odio— y trabajar por la paz. Es difícil, claro, y genera menos beneficios que los descomunales de la industria de la guerra, que llegan a infiltrarse en la economía de personas que ni siquiera son conscientes de ello... Pero sale a cuenta, nobleza obliga y es un camino por el que es obligatorio transitar...

Feliz primavera astronómica. Ojalá que también sea una feliz primavera real.