A Real Academia Galega en eleccións (I): a RAG e a oligarquía universitaria

Debaixo daquela anécdota na que o presidente preguntaba «Que hora é?» e obtiña inmediata resposta: «A que vostede diga, sr. presidente» ocúltase a moi preocupante definición do poder impune: a capacidade de definir a realidade por parte do poder. A realidade é a súa prerrogativa e calquera disconformidade con ela convértese nunha guerra de gritos que sempre favorece aos que teñen o altavoz máis potente, o medio de comunicación afecto e protector. Algo disto ocorre actualmente na RAG (Real Academia Galega) en período electoral: o poder como profesión ten a prerrogativa de administrar a verdade, sempre teñen a razón porque son os donos dos vaticinios e das estadísticas, o novo oráculo dos laboratorios do poder. O mesmo presidente saínte adoitaba contestar ás voces discrepantes cun «esa é a túa opinión», fronte da miña verdade refrendada polo silencio dos asistentes, engado eu.

Calquera que lea na súa integridade a última e solemne declaración da RAG sobre a situación do galego provocada pola denuncia de organismos europeos pode decatarse do que dicimos: non se dirixe a ninguén, o seu interlocutor é a «nube» informática como se fose a voz revelada da superioridade, non necesita nin pretende convencer a ninguén. É unha voz infalible que non ven da tradición que rompe, nin dos votos que despreza, á súa autoridade procede do saber: son da Universidade de Santiago e técnicos da lingua. Con esta filosofía tecnocrática converteron a RAG nunha asociación cultural prestixiosa.

Contar a historia da RAG é unha aspiración tan lexítima como necesaria se temos en conta que a auctoritas da institución estase a construír amplificando o discurso dalgúns e silenciando outros. O motivo que provoca o presente adianto xornalístico dunha historia da institución de próxima aparición é a moi recente convocatoria de eleccións á presidencia, rodeada dunha discreción que os actuais convocantes non mantiveron en 2013 cando fixeron repenicar os canóns e disparar as campás para tomar o poder. Sorprende non obstante que ao tempo que anuncian a vacante da presidencia, adianten o nome do seu candidato «de consenso». Esta manobra —«acción levada a cabo con habilidade para conseguir algún fin», según o portal das palabras— ao mesmo tempo que pode exercer unha certa presión disuasoria sobre posibles candidatos alternativos, tamén obriga ao aspirante a romper a prudencia que semellaba anunciar a convocatoria. Non podo evitar ver o candidato oficial «de consenso»— como de algunha maneira se viu a si mesmo Lázaro de Tormes que di escribir desde o cumio da súa fortuna («la cumbre de toda buena fortuna») cando exercía como «pregoeiro», con pan asegurado, ao servizo do arcipreste de San Salvador. E aínda hai un matiz que abonda no paralelismo entre ambos: Lázaro xustificará a súa situación como unha «consecuencia» da súa vida pasada. Por esta razón empezaremos nós, salvando todas as distancias co personaxe literario, indagando no pasado da RAG as causas desta «consecuencia» anunciada con nome e apelidos. Deste xeito tamén comezamos ab initio seguindo a estrutura do relato picaresco. Pretendemos demostrar que esta candidatura, igual que as dúas anteriores, é consecuencia do pasado e non causa presente de cara o futuro da institución. Sinalaremos unha serie de argumentos, remotos uns e inmediatos outros; para tratar dos primeiros comezaremos a nosa crónica seriada na década de 1950 do pasado século cando se produce unha importante novidade na institución. A RAG pretendía saír dunha etapa tutelada, certamente escura, que padecía desde 1936, na que houbo que nomear ao ditador presidente de honra, padecer a depuración da biblioteca, pedir autorización para celebrar reunións sempre coa presencia dun delegado gubernativo e padecer humillacións como ter que asistir a eventos da Falanxe e actos conmemorativos do «Glorioso Alzamento». Por suposto que as actas académicas comenzaban co inevitable íncipit franquista de !Viva Franco! ¡Arriba España!

Na década dos cincuenta, para saír do illamento e silencio, a RAG encoméndase ao que vai ser denominado posteriormente grupo Galaxia e propicia a entrada do mesmo na institución: dendes Ferro Couselo (1951) ata Carlos Casares (1978), toman posesión un total de quince persoas adscritas con moi diverso compromiso a este proxecto cultural con sede en Vigo. A partir deste momento a historia e proxectos da RAG comezan a desenvolverse en paralelo ás necesidades da editorial de Vigo que translada ao seo da RAG desde o primeiro momento o problema da normativa ortográfica. Como é sabido a ortografía, rama menor dos estudos lingüísticos, nace impulsada pola necesidade do poder de dispoñer dunha ferramenta de comunicación poderosa que dalgunha maneira axude a unificar criterios e doutrinas. Este afán normativo desencadeará unha guerra ortográfica que está na orixe de moitos dos descarrilamentos da actual RAG xa que no trancurso desta liorta ideolóxica, non filolóxica, a institución perdeu a súa autonomía e independencia cedendo as competencias que lle daban sentido.