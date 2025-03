El momento de medir a la plantilla del Deportivo

El momento de medir a una plantilla

En un día de aldraxes, andaba el deportivismo inquieto por la mañana por la diferencia de trato con el VAR, por ese punto que le faltó al equipo para hincar el diente al Cartagena... Problemas y más problemas cuando, de repente, la realidad tumbó de un plumazo todos esos dramas un tanto superfluos. El daño colateral, que se acabaría convirtiendo en principal, de la roja a Ximo Navarro es que en la caída se fracturó «dos apófisis transversas lumbares». El escalofrío fue inmediato y recorrió de arriba a abajo el cuerpo de cualquier seguidor del Deportivo. Ya no había ni VAR ni empate ni fallos defensivos ni Mundial ni malos cambios de Gilsanz ni suplencia de David Mella. Solo orfandad ante la ausencia hasta final de temporada del mejor jugador del Deportivo en esta segunda vuelta, de uno de los líderes naturales del equipo tras la salida de Lucas Pérez, de un futbolista insustituible ante las dudas que generan los recambios llegados en verano y en invierno. Ya los siete puntos de ventaja con el Eldense parecían pocos y los problemas se apilaban y formaban una masa que iba camino de la avalancha. Un lunes más en el club en el que pasa de todo y en el que nunca hay un respiro.

El Dépor no se podía quejar hasta ayer de mala estrella con las lesiones. Hace un año se quedó sin Yeremay y Barbero durante muchos meses. Eso sí que fueron de verdad golpes estructurales. Nadie niega esta temporada el impacto y las consecuencias de no haber podido contar con Sergio Escudero. También han tenido percances de duración media José Ángel, Mfulu o Juan Gauto, aunque en el momento de sus ausencias no eran capitales para el proyecto. La baja de Ximo Navarro sí que supone un verdadero test de estrés para la planificación deportiva en el regreso a Segunda. Su adiós hasta mayo se suma al percance temporal de Rafa Obrador, con lo que se concentra todo el daño en los laterales.

Es el momento de Petxarroman, de Tosic, de comprobar si los futbolistas fichados tienen el nivel para jugar en el Deportivo. La profundidad de una plantilla, para desgracia de jugadores y seguidores, se comprueba con las lesiones y las sanciones, no cuando viene todo de cara y sobran jugadores para hacer una convocatoria. Es este el momento de saber si la fuerte apuesta por Petxarroman con pago por sus derechos federativos era la adecuada, de si Tosic es una solución de emergencia o no. Son los meses, las semanas y los partidos que medirán a un proyecto deportivo, más allá de esa brújula ineludible que es cumplir objetivos. No hay nada que temer si existe la sensación de que el trabajo está bien hecho. ¿Era suficiente esta plantilla de 26 futbolistas (24+2) con la que cerró el mes de enero?

Suplir a Ximo es cierto que le añade complejidad a la tarea. No es una baja cualquiera, no es cambiar hombre por hombre, pieza por pieza. Todo por cómo está configurado el Dépor, por algunas bajas recientes, como la de Lucas Pérez. Al equipo le sobra talento de sus canteranos y de apuestas que han ido cuajando como Mario Soriano, pero esa juventud juega también en su contra. Su fútbol es a veces un tanto alocado. Mucho volumen, poca finura. Le falta peso a algunas de sus acciones ofensivas, echa en falta veteranía para afrontar fases decisivas, para leer qué se necesita para doblegar a un equipo como el Cartagena con diez jugadores. Ese aplomo faltó el domingo. Sin Lucas, sin Ximo, sin nadie que asome en el área contraria que pase de la treintena. El Dépor ve, de momento, los problemas, el descenso, a una distancia relativa. Ojalá siga siendo así y que la bisoñez no pese en situaciones límite.

Renovación ya

Ximo Navarro, en una de las mejores temporadas de su carrera, va asumiendo el golpe. Por la lesión, por esa expulsión. Iba lanzado, se sentía pleno, al mando. Es un revés en un momento maduro que iba a culminar con la salvación y la renovación, ejerciendo de capitán. Hace semanas que el club y el jugador tienen avanzada una ampliación que es ineludible. Porque el Dépor lo necesita, porque él ha encontrado su sitio en A Coruña después de una mala experiencia en Holanda y de década y media con varias aventuras en el fútbol español. Tarde o temprano va a acabar llegando. Es quizás este el mejor momento para anunciarla, para darle un respaldo público a un futbolista sin el que no se entiende esa holgura y esa tranquilidad que siente el Dépor en el campo y en la clasificación. Sea por una, por dos o por una temporada más otra, Ximo debe estar y estará en un equipo que le echará de menos estas semanas y que le necesita por fútbol y para que haga de contrapeso en un equipo que rebosa juventud y potencial.

Villares, el mástil del Deportivo

A Diego Villares no se le esperaba por Riazor, muchas veces pasa desapercibido en el medio de semanas funcionariales y llenas de trabajo de oscuro, pero cada cierto tiempo reclama su sitio, su protagonismo, esa esencia que tiene como alma de este equipo. Su partido ante el Cartagena es probable que poca gente lo recuerde en unos meses, pero formará parte de esa leyenda silenciosa que se ha ido forjando. Pasó al lateral y el Dépor se resintió más por el costado derecho que por el suyo, supo cerrar, ayudar en la medular e incluso se lanzó en la segunda parte a golear. La jugada del 1-1 es de un futbolista inteligente que entiende el juego, que sabe que el partido requería de jugadores que rompiese al espacio, que alterasen la línea defensiva del Cartagena. Su definición, acompasada al gran pase de Mario Soriano. Hizo de todo, casi todo bien.

Esa capacidad, justo ahora que ha caído Ximo, le devolverá en algún momento al lateral. Derecho o izquierdo, él estará ahí. Sus prestaciones le reivindicaron en la retaguardia, también le elevaron como pivote. No hay futbolista que entienda y que realce mejor a José Ángel y a Mario Soriano. Lo tenían unos metros más atrás y ya le echaban de menos. Gilsanz debe decidir entre bajas y dudas, también cuenta con una carta que vale por muchas. Diego Villares, siempre de servicio.