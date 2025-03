¿Qué hacemos ahora?

Pónganse en los felices años veinte del siglo pasado… Una explosión de prosperidad económica en un período claramente expansivo… que duró poco. Un crecimiento antes inédito, donde muchos se volvieron de oro, pero en el que se generó tal burbuja especulativa que implicó la llegada de la Gran Depresión. Sí, el crac del 29, que tanto sufrimiento generó y que incluso costó vidas... Algunas directamente, vía suicidios y otros hechos luctuosos debido a la compleja situación creada, pero muchos más indirectos, por muchas razones. No olviden, por ejemplo, que fue precisamente en el contexto de esa Gran Depresión en el que Hitler y sus correligionarios afianzaron el crecimiento y popularidad social que más tarde llevaría a uno de los desastres más brutales en la Historia, que culminó con el exterminio programado de miles y miles de personas, simplemente por sus características propias. Un horror.

Y es que Hitler había incluido en sus discursos durante mucho tiempo el advenimiento de tal Gran Depresión, para él fruto de excesos que, a su juicio, tenían que acabar ya, y que por supuesto no achacaba a la especulación, sino curiosamente al comunismo y a una corrupción que, sibilinamente, ligaba al pueblo judío. Tal caldo de cultivo, en el que las quiebras se sucedían, millones de personas perdían sus empleos y se producía la debacle de hasta entonces bien posicionados corredores de Bolsa y ejecutivos, fue el óptimo para que calase en la sociedad su potente discurso antisistema, lleno de falacias y peligrosas aseveraciones, que buena parte del pueblo terminó secundando. ¿Les suena? ¿Ven algún paralelismo ahora? Yo sí.

Tal situación continuó en los siguientes años, con una Alemania que se iba reforzando tras el varapalo de la pasada guerra, partiendo de una economía devastada y con los nazis apelando al orgullo nacional, pisoteado desde su punto de vista por un Tratado de Versalles que buscaba que no se repitiese una situación… que, por supuesto, claro que volvió. La Alemania de Hitler se rearmaba mientras en el imaginario colectivo se montaba una bola de nieve que asociaba a la población judía con los antedichos comunismo o la corrupción empresarial, de forma que se revivieron sentimientos antisemitas que permanecían latentes en la sociedad.

Lo que pasó luego ya lo saben. La inestabilidad económica migró a la política y el partido nazi subió como la espuma. En 1930 ya era la segunda fuerza política y en 1933 Adolf Hitler fue nombrado canciller. De ahí al establecimiento de la dictadura, después de diferentes hechos que terminaron concentrando el poder fanático y fuera de cualquier lógica humana del Führer, con sucesivas purgas y hechos luctuosos, la Historia está escrita. El régimen de Hitler se embarcó luego en la liquidación sistemática de comunistas, judíos, gitanos testigos de Jehová, enfermos mentales y homosexuales, entre otras minorías. Y mientras la sociedad, a las puertas de una Segunda Guerra Mundial que podría no haberse producido si no se hubiesen alineado muchos acontecimientos que favorecieron al régimen de terror de los nazis, permanecía en buena parte ajena a todo ello… O quería permanecer...

¿Por qué les cuento ahora esto, queridos y queridas? Pues porque, salvando las distancias y con todos los protagonistas de este relato ya desaparecidos, tengo verdadero miedo de que estemos asistiendo, de alguna manera, a la misma indiferencia e indolencia ante un genocidio que las que en aquellos tiempos estaban presentes en la sociedad alemana. Con ojos de hoy nos preguntamos: ¿cómo es posible que se hubiese podido producir la masacre y la barbarie que se escenificó en lugares como Treblinka, Auschwitz, Mauthausen u otros muchos lugares del horror, o simplemente en tantas calles o domicilios particulares, donde las personas eran asesinadas sin miramientos? ¿Cómo pudieron permanecer impasibles tantos millones de personas, ajenas de alguna manera, al menos, a una parte de lo que ocurría? Da pavor…

Hoy, en el aniversario del día en el que, según diversas fuentes, hace ochenta y tres años entraba la primera mujer en el peor campo de concentración nazi, Auschwitz, lo que ocurre en Gaza no nos puede dejar indiferentes. El impresionante lobby liderado por el presidente Trump, con intereses económicos concretos y movimientos ya ejecutados para sacar beneficio personal por encima de todo, está detrás de la maquinaria de guerra israelí, de un pogromo bien orquestado para sacar a dos millones de personas de un territorio donde cada día vive más débil, violando todo atisbo de Derecho Internacional y… nada ni nadie le para. Uno se pregunta, entonces, ¿vamos a repetir la Historia y asistir a tal masacre como simples coetáneos de aquello que nunca tendría que haber ocurrido? ¿Cómo nos juzgará el futuro? Yo no quiero permanecer impasible, de ninguna manera, y entendiendo perfectamente que esta no es una historia de buenos y malos, y que sobran discursos maniqueos, tampoco quiero la «solución» —vergüenza de palabra en este caso— ensayada por Netanyahu y la administración Trump para todo lo que acontece en Oriente Medio desde hace décadas… Por eso les pregunto, al viento y sin esperar más respuesta, quizá, que el eco de mis palabras… «¿Qué hacemos ahora? ¿Es esto todo lo que podemos esperar de la Humanidad?». Me resisto a creerlo.