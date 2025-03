Sexan benvidos, meus señores cirrios!

Teño, o tema obriga, que comezar este texto como se fose un de Cunqueiro: «Comezou a primavera!» e aínda que o caos climático fai que as cousas non sexan como foron «semella que Perséfone xa entornou as portas do Hades para anunciar o renacemento»: o tempo dos cirrios, os vencexos, «os Apus apus, do sueco señor Linneo que quixo nomear a creación toda coa súa fe ilustrada».

Vostedes saben que os cirrios pasan o inverno en África, ao sur do Ecuador, e percorren medio mundo para aniñar e nacer en Europa. Quizais, como tantos sapiens, agardan que o ius soli, o dereito de nacemento lles conceda algún privilexio. Como algúns deses sapiens do Sur, os cirrios non sempre son benvidos.

Unha das marabillas dos costumes destes paxaros é que os fillos herdan dos pais os niños e que os conservan durante xeracións en ocos de muros, tellados, e outras construcións do ser humano. Na nosa cidade hai varias colonias: unha no Abente y Lago, con vistas á Fundación Luís Seoane; outra no número 2 da rúa Real dende onde poden bailar no aire sobre o Obelisco. Os lectores máis atentos das novas verdadeiramente importantes lembrarán que o grupo naturalista Hábitat e SEO-birdlife conseguiron en 2018 salvar as familias de cirrios que vivían nese centro da nosa cidade das obras que tapiaran a entrada aos seus niños.

Comeza a primavera e están a piques de volver os cirrios comúns, os vencexos pálidos xa están connosco. Mais este ano, as familias de Apus apus que durante xeracións aniñaron na muralla do xardín de san Carlos, no pano que vai entre a antiga porta da igrexa de santo André e o miradoiro, van ter que procurar outra casa porque o Concello decidiu impedirlles a entrada as súas casas de sempre, as casas das avoas das avoas das súas bisavoas.

Sabemos que, cando comezaron as antibióticas (serviron para matar os umeiros e outras plantas e semellla que van matar en breve aos nosos cirrios) obras de mellora do recuncho máis bonito da nosa cidade, algúns grupos ecoloxistas se reuniron co Concello e pactaron un xeito de asegurar as vivendas dos paxaros. Sabemos que o Concello lles deu todas as garantías. Sabemos tamén que o Goberno municipal non fixo, polo momento, nada do que se comprometera facer polos vencexos. As capas de redes tupidas superpostas impedirán os cirrios aniñar e criar e estas aves, declaradas en réxime de protección especial polo Ministerio de Medio Ambiente e consideradas en estado vulnerábel polo Libro vermello das aves en España que edita SEO-birdlife, precisan entrar na súas casas de temporada. Estes turistas non son benvidos?

A semana pasada os colectivos ecoloxistas pediron ao Concello que se comprometera e deixara volver aos cirrios as súas casas na muralla. A insistencia dos colectivos e deste xornal fixo que, finalmente, o Concello se comprometese a solucionar o problema de vivenda dos paxaros. Canto van esperar para facelo? Agardemos que o fagan axiña porque están a chegarMorrerán tamén os cirrios nun valado como tantos emigrantes do sur?