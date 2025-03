Hagan ustedes la experiencia, queridos y queridas. Pónganse ante un aula repleta de estudiantes de catorce y quince años, y dejen que la música fluya… Elijan una excelsa Winds of change, desconocida para casi todos ellos y ellas, y entonces los acordes de la banda alemana Scorpions inundarán el ambiente, hablando de posibles cambios futuros que lleven a un mundo mejor… Y quédense ustedes soñando con todo un clásico, inagotable e inmune al paso del tiempo. La idea era ver qué valores hay detrás de esa letra y música... De esa música y letra.

Sí, ya sé que hay quien dice que hay mucho más detrás de esa canción, incluso desde una perspectiva un tanto siniestra, sugiriéndonos que su letra fue escrita para influir en el comportamiento de las personas en tiempos de zozobra en el corazón de Europa, allá al lado del hoy superado y extinto Muro de Berlín. Puede ser o no, no tengo ni idea. Lo que sí creo es que la pieza, independientemente de otras consideraciones, tiene mucho de utopía, de esa que implica un horizonte no exento de elementos oníricos, pero hacia donde caminar siempre y sin duda. Un leitmotiv que hoy nos falta, y mucho más a los más jóvenes. Y no porque no sean capaces de soñar, ni mucho menos, sino porque la propia sociedad les ha privado de tal lujo, o por lo menos eso parece pretender. Ellos, al fin y al cabo, no son ni más ni menos que el reflejo de tal grupo humano del que forman parte. Y en una sociedad dispuesta al aquí y ahora, a lo experiencial por encima de cualquier tipo de compromiso y al sálvese quien pueda como grito de guerra o de mera resistencia, muchos consideran que para soñar queda poco tiempo.

Entonces sí que se soñaba... Y es que en aquellos tiempos de la glasnost y la perestroika de Gorbachov se confiaba en que las generaciones futuras lo tuviesen mucho mejor, precisamente por esos vientos de cambio, de apertura y de ilusión. Y ya ven... Miren, aguantando el asco, en qué se ha convertido todo aquello… Algo que vuelve a ser el resultado del empeño de vivir demasiado deprisa, sustituyendo los fundamentos por la comodidad y la molicie, y automatizando el mundo porque sí, sin importar sus consecuencias. Ahora somos mejores, en muchos sentidos, con una mayor esperanza de vida, mejor tecnología y mucha mayor interconexión, y abrazamos posibilidades que entonces eran pura ficción, casi distópica. Pero, al tiempo, hay quien ha renunciado a escuchar a sus semejantes, se ha roto el paradigma de la importancia del conocimiento, y cualquiera que tenga un número suficiente de seguidores, al precio que sea, se ha convertido en una autoridad mundial en algo.

Se ha dejado de soñar, sí. Y la vida se retransmite en directo en mil y una plataformas edulcoradas hasta el infinito, con cuerpos perfectos que sólo existen detrás de un filtro cibernético, y una eterna sonrisa que se exhibe sólo precisamente para esos trabajos audiovisuales, a costa de mucha miseria a veces, y de una cada vez más cercana e infinita soledad. Ese último es, en verdad, el precio más alto pagado, el que más lacera al mundo ahora, y que se empeña en aislarnos y vencernos.

Hubo un tiempo en que se quería cruzar de un lado a otro de un Rubicón que significaba muchas cosas, muchas hazañas, una enorme cantidad de pena y mucha destrucción y muerte. No se podía, pero se intentaba y en tal empeño estaba la meta. Luego, un 9 de noviembre de 1989 el Muro cayó, y hasta se convirtió en souvenirs para el turismo. Con ello y con otros acontecimientos se terminó parte del sufrimiento, pero también de la meta. Y las ciudades y los países empezaron a parecerse demasiado entre sí, y entonces comenzó a gestarse otra épica, la de cómo amasar cada vez más dinero con herramientas globales, a costa de simplificarlo y homogeneizarlo todo, y perder así parte de la alegría y la esperanza. Nunca volvieron.

Ahora aquellos que viven de la parásita ambición, que diría el maestro Aute, avisan de que pueden comprar la Tierra Verde o, simplemente, anexionársela porque sí, porque Groenlandia es sólo un salvoconducto a mil minas, en un triste momento en que los glaciares le dan tregua a la actividad humana... Mientras, los ecos del terremoto que arruinó el oropel y el envoltorio en Birmania y otros países hace escasas horas nos recuerdan lo apegados que estamos a La Tierra y a la tierra, a lo telúrico y a Gaia. A nuestra naturaleza humana, que significa a la vez ser animales y herederos de tanto conocimiento, tanta fuerza y tanta debilidad... Winds of Change ha terminado de sonar, y La belleza le ha tomado el relevo, como en aquel tanatorio hace ya más de seis años, con todos allí muriéndonos un poco... A estas alturas los chicos y las chicas ya no entienden nada. O, quizá, lo entienden todo de más, y fingen mirar para otro lado... Al fin y al cabo, pronto tocará el timbre y volverá a ser fin de semana.