A RAG en eleccións (II): a crítica necesaria

Introdución

Faltas psicoloxicamente de afecto e recoñecemento como estamos en xeral, algunhas persoas pechámonos no recinto sentimental da institución á que pertencemos e non permitimos a máis mínima crítica externa a esta. Eu nestes casos extremos recomendo, por experiencia propia, diversificar as terapias: fútbol, lectura, senderismo, cine, a bebida moderada, etc., etc. O exercicio da crítica ao poder e certas institucións que forman parte da súa estrutura é tan incómodo como necesario. Criticamos para transformar situacións que nos desagradan coa pretensión e ilusión —somos ilusos— de mellorar a sociedade na que vivimos. Os nosos textos periodísticos son como a cinta de Moebius, non son orientables por intereses alleos, non teñen dobre cara nin intencións ocultas, din o que din e argumentan sen ánimo de ofensa individual.

RAG-Galaxia-ILG

Con esta intención deixamos na nosa anterior colaboración o grupo Galaxia instalado na RAG e facéndoa patícipe das súas angueiras. Nada máis entrar na Academia (1967) Ramón Piñeiro, ideólogo e inspirador da política cultural do grupo, asume a responsabilidade da creación dun equipo de traballo para elaborar as normas ortográficas do galego, dubitativas e cambiantes nese momento. Recíbense na comisión constituída para tal fin diversos informes e suxestións cos que Carvalho Calero procede á elaboración dun texto mecanografado que será a base das Normas da RAG de 1970, 1971 e 1977. As actas da Xunta de Goberno da RAG e diferentes cartas de Piñeiro certifican a elaboración coral e respectuosa coa que se levaron a cabo estas normas académicas básicas no seo da institución. Un momento importante nesta etapa que estamos a tratar, que coincide coa entrada na institución de Carlos Casares (1978), destinado a ser sucesor de todo, é a dimisión de Isidoro Millán. Este propugnará desde o seu ingreso na institución, en 1975, a creación e funcionamento de seccións e seminarios propios coa finalidade de elaborar unha norma académica básica nos distintos eidos nos que tiña competencia a RAG. Esta petición supoñía en realidade unha alternativa de funcionamento da institución: organizarse de maneira que poidese cumprir os fins para os que foi creada e ao mesmo tempo sería unha pauta para eleccións futuras dos seus membros, que terían que responder ás necesidades do traballo institucionalmente programado. A negativa por parte da executiva, presidida por García Sabell, desta petición, motiva a dimisión de Isidoro Millán en 1978. Era a súa unha proposta sensata e coherente e unha alternativa de funcionamento da RAG arredada de favoritismos e caprichos de clans. A alternativa a esta proposta de independencia e autoestima da RAG será un pacto co Instituto da Lingua Galega do profesor Constantino García que trasladará a estrutura do traballo departamental da USC á propia Academia mediante o ingreso dun número importante de profesores que levaban traballando para el, non para a Academia, varios anos: entre 1982 coa entrada do profesor fundador son un total de 10 membros do ILG os que presiden todas os seminarios da RAG actualmente (Sociolingüística, Toponimia e Onomástica, Gramática e Lexicografía).

O realmente significativo non está nas normas elaboradas por uns e outros, o que realmente é preocupante é a mensaxe social que se translada á sociedade de dependencia e incapacidade da institución. Lembremos que as normas ortográficas conxuntas entre ILG-RAG, publicadas por Galaxia, soamente rendían dereitos de autor ao Instituto santiagués. Cando se pretendeu durante a presidencia de Ferrín corrixir este despropósito estalou unha guerra que paralizou a distribución da obra e foi causa principal da voadura da executiva conxuntamente coa reclamación da gramática que estaba a ser elaborada tamén no ILG e que leva incumprindo o convenio asinado no seu momento sen que despois de máis de vinte anos e ser librados máis de 135.000 euros teñamos noticia. Unha proba clara da intersección de intereses está que tanto esta gramática como o dicionario de apelidos, coordinados por académicos de número integrados na RAG, necesitaron dun convenio institucional no que a Academia é simple intermediaria entre a Xunta, que subvenciona o proxecto, e o ILG que o elabora e percibe os emolumentos acadados. Moi semellante papel xoga a Academia na organización dos Cursos de Verán do ILG dos que se corresponsabiliza a RAG porque pasaba por alí.

Pendentes dunha análise en profundidade que avalíe con rigor a, sen dúbida, fecunda colaboración entre as dúas institución, atrévome a adiantar dúas notas críticas sobre esta estreita e desigual relación institucional.

En primeiro lugar transmítese á opinión pública a idea que a lingua é cousa de lingüistas, perfil moi preocupante cando estamos a ser colonizados polo idioma castelán e o futuro do galego está nas mans dos falantes, que levan termando del desde tempo inmemorial.

Outra segunda observación pertinente a este acordo entre a RAG e o ILG é a indefinición de funcións que xenera no público receptor que observa un cruce de competencias preocupante se temos en conta que soamente hai lingüistas do Instituto da Lingua —nove membros e medio para un total de 17 numerarios da USC— no seo da Academia. Non hai persoas capacitadas nas outras universidades, con obra prestixiosa no campo lexicográfico, gramatical e socio-lingüístico?

Unha moi expresiva proba desta situación de abandono na RAG témola nas vicitudes e irregularidades que padeceu a emblemática publicación da institución, voceiro da mesma nacido no mesmo ano da súa fundación, o Boletín da Real Academia Galega. Se a suspensión da publicación académica entre marzo de 1936 ata xaneiro de 1942, é o ronsel da represión motivada pola guerra, as lagoas que se producen na publicación entre 1950-1955 e a moi evidente entre 1980-2000, presidencia de García Sabell, non sempre serán motivadas por problemas económicos, esconden tamén o desexo de afastar a Academia da loita e do compromiso pola cultura galega. Rachar coa tradición en definitiva. A RAG foi durante a presidencia de García Sabell unha institución secuestrada, calada como se tratase dunha loxia masónica muda. Non se publica o Boletín porque en definitiva a revista necesaria nese momento era Grial capaz de atraer un público e uns colaboradores asimesmo necesarios. Mesmo a feliz iniciativa da conmemoración do Día das Letras Galegas (1963) debida á petición de Fernández del Riego, Gómez Román e Ferro Couselo está fundamentada na necesidade de promocionar o libro galego! Certo que a sociedade soubo darlle a esta conmemoración unha interpretación popular e reivindicativa.

A alternativa elexida para acadar os mesmos fins normativos, estamos xa na presidencia de García Sabell, será depositar a confianza da RAG no emerxente Instituto da Lingua Galega que a partir de 1982 é coasinante das normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Un capítulo que ilumina o camiño que está a seguir o actual candidato de consenso e do que seguiremos informando en próximas entregas.