Gilsanz, una patata que se calienta

La incredulidad mezclada con enfado aún no se había ido. Pesaba más, eso sí, haber esquivado una de esas balas que van a la diana. Alivio, sonrisas sin excesos, pero plenas. La salvación estaba ahí, en esa orilla. 0-1, en Ferrol. Los jugadores se abrazaban, mientras se dirigían a la grada deportivista a aplaudir. 45 puntos, menos de dos partidos. Todo después de cuatro años en el barro, del adiós de Lucas, de mil y un episodios que siempre le pillan al Dépor por el medio. En un segundo plano, se encontraba por ahí Óscar Gilsanz. Aplaudía satisfecho, rehuía los focos. 35 puntos a sus órdenes desde que llegó como opción B para reflotar al equipo desde la zona de descenso. Como apagafuegos, ha cumplido más que de sobra. Eso sí, hay rescoldos que en breve serán llama y pillarán fuerza. Y, aunque a él le encanta salirse de los primeros planos, pronto le tocará regresar al centro de la escena. Hay que hablar de su continuidad. ¿Seguirá o no seguirá? ¿Qué piensa hacer el Deportivo? ¿Se lo merece? Con los deberes en la mano, es el momento de que el técnico de Betanzos golpee a la puerta y se entere de cuáles son los planes para él. Que el deportivismo sepa también. Esa patata está empezando a coger temperatura. Calentará, quemará.

Hay números que respaldan de manera ineludible a Gilsanz. Lo palpable, lo cuantificable está ahí y es irrebatible en un equipo que desde su llegada tiene trayectoria de play off de ascenso. Poco más se le puede pedir a un club recién ascendido, aunque sea el Dépor, con sus circunstancias y el peso de su historia. La mano de Gilsanz, su labor, va más allá de una permanencia que tiene en el bolsillo. Bajo su protección y con él en el banquillo, ha dejado de ser un equipo azaroso, dubitativo, sin ese aire de provisionalidad que le acompañaba. Ha sido todo muy gradual, casi imperceptible... Hay quien ve algo tan progresivo y nada disruptivo como insuficiente. No es poca cosa. El equipo es el mismo, y otro a la vez, respecto al que se encontró a su llegada hace casi seis meses. Ha sido una evolución muy propia de él, de su sello. Lenta, imparable, inevitable, como un reloj de arena. Así alzó al Juvenil A campeón , así salvó y colocó esta temporada al Fabril en la pelea por Primera RFEF, así ha dado vida al Dépor.

Se sobrepuso a la salida de Lucas, a la marejada con Yeremay en el mercado de invierno, a algunos fichajes que se han quedado cortos en las expectativas, a los problemas que tenía el equipo en la salida de balón, a esa fragilidad y falta de puntería que le hacían endeble en las dos áreas. Sigue pendiente romper como grupo en Riazor, ser más intervencionista en los partidos o que David Mella vuelva a parecerse a ese jugador exuberante de la primera vuelta... Hay cuentas pendientes, claro, pero el Dépor es hoy mejor equipo que hace medio año. Quizás no tanto como algún deportivista anhelaba, aunque es probable que los sueños picasen demasiado alto. No es rotunda la irrupción, al menos se ha ganado Óscar Gilsanz que se le considere de manera seria para seguir un año más en el banquillo de Riazor. ¿Qué hará el Dépor? ¿Encender de nuevo la trituradora o llevar a máximos esa apuesta por la cantera que tanto defiende? ¿Buscará fuera un nuevo técnico en consonancia con sus deseos después de que el feeling con Idiakez se agotase en unos pocos meses?

Que siguiese Gilsanz le daría la oportunidad de mostrarse como técnico del primer equipo en toda su extensión. Haber cogido al grupo en noviembre le dio tiempo a que se notase su mano, casi siete meses de trabajo es un margen considerable. Pero el verdadero termómetro llegaría si iniciase él el trabajo en verano, si tuviese opinión en los fichajes, si pudiese moldearlo todo desde el comienzo de la temporada. Ahí sí que se le podría calibrar. Sería justo con su legado en la formación y en esa labor de emergencia que ha desarrollado esta temporada con los mayores. Ahora la pelota está en el tejado del Deportivo.

Gilsanz, siempre cuidadoso con el talante y las formas, lleva semanas haciendo control de daños en una situación que irá haciéndose omnipresente con el paso de las semanas. Predispuesto, colaborador y nada apremiante, ha llegado a hablar de que sus renovaciones siempre han sido con objetivos cumplidos, con lo que tampoco es que tenga demasiada prisa por asegurar su futuro. A nadie le sobra un espaldarazo público, más allá de la salvación. Gestos. Eso sí, los 50 puntos asoman y es el momento de tomar decisiones o, por lo menos, de hacerlas públicas. El Dépor deberá dar un paso estratégico. Sea cual sea, requiere de una buena gestión. Si sigue, que lo haga con todo el respaldo, no con ese aire de provisionalidad de los veranos de Borja Jiménez e Imanol Idiakez. Si no es el elegido para llevar las riendas del primer equipo, es evidente que no será sencillo encontrarle encaje en el club. Ha pasado a otro nivel. Un hipotético adiós debería ser acorde a su huella. Vanguardia y pegamento de la cantera, ha sido el líder y el entrenador que dio sentido a equipos ganadores de Abegondo y que impulsó a muchos jugadores al primer equipo. Ahora Mella, Yeremay, Barcia o Diego Gómez están a su vera. Cualquier escenario requerirá tacto.

Los árbitros y el equipo

No ha sido fácil la relación del Deportivo esta temporada con los colegiados. La lista de agravios se ha nutrido sobre todo en este final de temporada. El gol anulado en A Malata hace más daño a la competición que al Dépor mismo. No se lo puede permitir la propia Liga, esa que esconde la jugada en su resumen del partido. Nunca parece pasar de moda esa vieja táctica de guardar lo que apesta debajo de la alfombra. El club ha pasado de pedir explicaciones en privado a mandar dardos virtuales. Poco han funcionado hasta ahora cualquiera de las dos tácticas. Eso sí, nada debe poner una neblina a lo que se ve del equipo sobre el césped. Tiene mérito su segunda vuelta, pero la baja de Ximo le ha hecho daño y parece ir a menos. El partido de Ferrol fue deficiente. Un gol de Yeremay, resistencia y gracias. Asoma el objetivo y el equipo lo agradece porque se le puede hacer larga la liga. Se encuentra en tierra de nadie, esa zona poco valorada. No da para más, aunque en realidad ya es bastante. Es un Dépor con su potencial y con sus taras. Para respirar, no para soñar, más allá de los árbitros como enmascarante.