Locos por los hijos

«Creo que debemos ser mucho más intolerantes con las muestras de violencia de los padres/madres que siembran lo peor en nuestros hijos. Si los hay que son agresivos y que les inculcan malos mensajes, tenemos que parar el partido de acuerdo con los entrenadores, el delegado de campo y la mesa. Y si con el diálogo no se soluciona, se suspende; y si hay que llamar a la policía, pues se la llama. Esto ya no va solo de baloncesto...». No utilizar WhatsApp evita la militancia casi obligatoria en la miríada de grupos que nacen desde la amistad, la familia o el trabajo; hasta la afición por el pádel, los clubes de lectura o la caza del jabalí. La lista es interminable y ahí no podía faltar el abnegado colectivo de progenitores que cada fin de semana cargan mochilas, recorren kilómetros e hipotecan su tiempo libre para convertirse en espectadores de las actividades deportivas de sus vástagos.

Las frases que encabezan este artículo están recogidas de unos de esos grupos; las escribió alguien frustrado por el bochornoso espectáculo que tanto abunda: el de padres/madres, convertidos en hooligans vociferantes. Cada cierto tiempo, cuando algunos de esos descerebrados llegan incluso a las manos, se difunden imágenes de los incidentes y se rasgan unas cuantas vestiduras para acallar malas conciencias. Pero echo en falta algún estudio, no solo para confirmar que en el kilo de personas siempre entra una porción de garrulos, sino para medir el impacto de esta masiva servidumbre con el deporte de los chavales, que encima puede derivar en encabronamiento de los adultos. El abuelo cebolleta que ya empiezo a ser no recuerda de sus primeros tiempos de competición deportiva ningún seguimiento familiar. Y me pregunto: ¿Es posible que ahora les arropemos y les facilitemos todo por encima de nuestras posibilidades y de sus necesidades? ¿Qué aflora de nosotros, con tanto acompañamiento? Además de ser un servicio de transporte, claro. No sé, está bien que hablemos constantemente de la serie Adolescencia, es muy recomendable. Pero analizar la realidad resulta imprescindible.

Suscríbete para seguir leyendo