Solucións disruptivas para o territorio

Este último xoves, 27-M, a conselleira de Vivenda (BNG; 2005-2009), Teresa Táboas, convidada polo Consello da Cultura Galega, desenvolveu en Compostela a palestra Os límites do territorio na que afirmou a necesidade de achegarmos novas e disruptivas solucións no eido do planeamento urbano e, en xeral, do territorio. Neste senso, Táboas denunciou a absoluta caducidade por falla de actualización de instrumentos como os planos xerais de ordenamento municipal (PXOM).

Tamén se desenvolveu o argumento da falla de utilidade e sentido das provincias galegas, da necesidade de usar doutra caste de escala para a planificación territorial e urbana (non o concello, senón as chamadas áreas urbanas, funcionais ou metropolitanas e/ou as propias bisbarras ou comarcas) e da urxencia de integrarmos o urbano, o rururbano e o rural no mesmo planeamento territorial, pois que os impactos nunhas áreas esténdense ás outras. Unha provisión de abuso do territorio alargando de máis a área de expansión dunha cidade contribúe a ultrapasar os límites do territorio no medio rural.

Xurdiu tamén, no faladoiro posterior, a idea dun Plan Único de Ordenamento Territorial de Galicia, tendo en conta a nosa poboación (2,7 M, ben inferior á poboación de moitas cidades europeas; que dicir de África, Asia ou América!) e o ben definido do noso territorio. Un planeamento que habería avaliar na súa globalidade e nas súas singularidades a riqueza ambiental do territorio para definir usos económicos permitidos. Arestora somos dos países con menos Rede Natura de protección ambiental e dos poucos países europeos sen un planeamento integral a respecto das actividades mineiras, de produción de enerxía eléctrica dende fontes renovábeis, ubicación das actividades forestais determinando, no seu caso, a prórroga da moratoria do eucalipto que vence na fin deste 2025, determinación da vocación agrogandeira de moitas áreas, impacto e sostibilidade das novas actividades industriais, etc.

E falouse, tamén, da necesidade (xa anticipada) de engadir o criterio económico, canda o ambiental, ao planeamento, quer global galego, quer referido á área urbana ou á bisbarra. Valla a xeito de exemplo da necesidade da conxunción destes dous criterios o proxecto Gama de Altri-Greenalia. Os promotores botan contas de postos de traballo directos e indirectos e de PIB galego inducido logo da hipotética —e moi improbábel—apertura desta planta en Palas de Rei. Mais u-las contas do impacto en PIB perdido polo impacto negativo nas actividades agrogandeiras e turístico-hostaleiras das Terras de Arzúa e Melide, a Ulloa e o Deza e do Camiño Francés? U-las contas do impacto negativo nas actividades do sector primario do val do Ulla e na pesca de baixura, marisqueo e na miticultura da ría de Arousa?

Cómpre non nos esquecer, nesta xeira, que o terzo da superficie galega non pertence a entidades públicas nin a persoas, físicas ou xurídicas privadas, senón que constitúe a propiedade de grande cantidade de mancomunidades. Logo calquera planeamento haberá contar coas veciñanzas comuneiras para construírmos este país.

A sostibilidade de determinadas actividades industriais alicerzarase nomeadamente na súa capacidade de pechar ou inducir o peche do ciclo produtivo na Galicia. Estes criterios económicos, canda os ambientais e maila ponderación dos "límites do territorio" (en aquelada expresión da conselleira Táboas) integran esa remuda disruptiva na diagnose, análise previa, metodoloxía, obxectivos e fins da actividade de planificarmos o territorio.