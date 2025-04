El voto no da impunidad

Marine Le Pen acaba de ser inhabilitada durante 5 años porque, durante 11, su Reagrupamiento Nacional desvió dinero del Parlamento Europeo para contratar asistentes que trabajaban para el partido en Francia, financió actividades y remuneró a sus cargos nacionales, lo que es un delito de malversación de fondos públicos. El tribunal estimó el fraude en 4,1 millones de euros. Europa paga muy bien, también a los antieuropeístas. La sentencia le viene fatal a la líder ultraderechista porque llega en el momento en que tenía más posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Le impone cuatro años de cárcel —dos de ellos firmes, sin ingreso, con brazalete electrónico— y una multa de 100.000 euros.

Donald Trump habría sido condenado por intentar anular ilegalmente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, pero al ser reelegido se libró de una sentencia en la que había pruebas suficientes de que presionó a funcionarios, mintió deliberadamente sobre fraude electoral y trató de explotar los disturbios en el Capitolio el día en que se vieron quimeras ultra con cuerpo de hombre y cabeza de bisonte. La democracia empieza en el voto, pero no acaba en él, pero no lo entiende quien, como Trump, declara la euforia de que «podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos».

El ejército de abogados de Silvio Berlusconi, cuatro veces primer ministro en Italia, le defendió de pagar a prostitutas menores, abuso de poder, fraude fiscal, corrupción y evasión de impuestos ayudados por la prescripción de los delitos y porque, a partir de una edad, puedes ir a palacio, pero no a una prisión. Por él llora Giorgia Meloni la prohibición de ejercer cargos públicos en Le Pen.

Hay huidas de la justicia o de la ruina que llevan a la presidencia de un país y no es verdad que en un sistema democrático las leyes sean formalismos que incordian la voluntad popular. El voto no es una fuente de impunidad. No podemos prever los delitos que se cometan en el mando, pero sí valorar que, si son capaces de delinquir sin poder, que no harán cuando lo tienen.

