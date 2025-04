Preparados, listos, pero ¿ya?

Ha tenido que salir la Comisión Europea con su recomendación de un kit de supervivencia ante situaciones de crisis para que se ponga sobre la mesa una necesidad largamente ignorada, y que solo la amenaza de la escalada bélica ha puesto en primera línea de inquietud. No tiene que haber una guerra en tu territorio para que necesites una serie de materiales, recursos e incluso formación: la dana de Valencia nos demostró hace apenas unos meses que podías vivir en el centro de la civilización y quedarte sin luz y sin agua, sin alimentos, y aislado de ayuda exterior. Las crisis climáticas periódicas pueden poner a prueba nuestra normalidad, de otras muchas formas. Los periodos de extrema sequía y calor llevan también a cortocircuitos en el suministro eléctrico en otros países, y aún no experimentamos ciberataques a fuentes energéticas, pero el desarrollo de la tecnología obliga a aumentar la seguridad en un escenario donde el riesgo cero no existe.

Tener velas en casa por si había un apagón es cultura desconocida para las nuevas generaciones, y el almacenamiento en casa de productos básicos solo volvió a nuestra vida con la pandemia, que nos enseñó a hacer compras estratégicas. Cinco años después de la propagación del covid y con la emergencia climática a la orden del día, poner sobre la mesa la necesidad de estar preparados, fuera de situaciones inminentes de crisis pero en un contexto de alerta, solo puede ser una buena idea. Como destaca el Eurobarómetro de 2024, la mitad de los europeos no se sienten preparados ante un desastre, y el 65% considera que le falta información para estar prevenido ante posibles emergencias. Y si miramos a la opinión española, más de un 80% de los consultados consideran que la UE debería participar más activamente en los esfuerzos de preparación para futuras crisis, mediante acciones como la sensibilización, la organización de cursos de formación y ejercicios de simulación de crisis. El Día Europeo de la Preparación podría incorporar a nuestras vidas de forma natural esas medidas de prevención.