Cory Booker, senador demócrata por Nueva Jersey, se subió a la tribuna del Senado de los Estados Unidos y habló —lo nunca visto— durante veinticinco horas y cinco minutos. En ese tiempo no se sentó, no salió a comer, no usó el cuarto de baño. Múltiple milagro. Dos días antes, muy lejos de allí, yo acudí a recoger a mi hija al colegio, por la tarde, y después de lanzarle una batería de sencillas preguntas —qué tal el día, qué tal el examen de ciencias naturales, qué tal la presentación del trabajo sobre Letonia— redujo todas sus respuestas a un letal «supongo que bien». Me fascinan siempre estas dos formas de tratar con los demás: la de la gente que habla mucho, que llena la conversación sin descanso, y la de la gente que, en realidad, la vacía, y lo reduce todo a una sentencia, que ni siquiera tiene que quedar claro qué significa, como cuando dices «supongo que sí». Me parece tan difícil una maniobra como la otra.

Ni que decir tiene que Cory Booker pasó a la historia. Nadie se dirigió durante tantas horas al Senado. El anterior récord lo ostentaba desde hacía 68 años un segregacionista de Carolina del Sur que habló durante 24 horas seguidas, lo que tampoco estuvo mal, para intentar bloquear la legislación de derechos civiles. Todos los temas que Booker trató se pueden resumir en uno: la necesidad e combatir las políticas de Trump, que desde su llegada por segunda vez a la presidencia ha arrinconado al partido demócrata al rincón de la insignificancia. En el fondo, el senador por Nueva Jersey simplemente intentó desembarazase de la nada en la que está enredado su partido. Eligió el camino de la pesadez. Porque alguien que habla no 24, sino una hora sin descanso, es y será un pesado. Duele decirlo, pero un pesado nunca tiene razón. Empieza a perderla después de los primeros 30 minutos.

Me quedo con la sobriedad, la penuria, quizás la insustancialidad de un «supongo que sí», con el que no dice nada, o no quieres decirlo a propósito, o no te apetece en ese momento, y con el que a saber si se demuestra aquello que sostenía Georges Simenon de que el problema de la comunicación, el hecho de que seamos varios miles de millones de personas pero la comunicación, la comunicación completa, sea absolutamente imposible entre dos de esas personas, resulta uno de los temas trágicos más importantes de la humanidad.

No digo que hablar mucho sea malo, pero tal vez hablar menos sea mejor. Y se acaba antes. Contarlo todo conduce al aburrimiento, a la falta total de misterio, a la aniquilación. Entiendo qué llevó al senador Booker a dar esa larga perorata: la desesperación, incluso la fe absoluta en la democracia que su gobierno, con su presiente al frente, se está llevando por delante. Fue muy valiente, incluso un héroe, porque ahora se expone a la revancha que Trump y lo suyos querrán cobrarse. Todo eso —aplausos— fue Cory Booker. Ahora bien, lo fue a costa de ser un pesado. ¿Mereció la pena? Supongo que sí. Después de todo, pudo haber seguido hablando. Bien pensado, tuvo la deferencia de parar.

