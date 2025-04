Ondas de talento

Durante unha animada charla cun directivo dunha gran empresa de consultoría, este comentábame que estaban a incorporar continuamente xente moi nova á compañía. «Son os que saben das tecnoloxías, en particular de intelixencia artificial», díxome.

Non é novo este fenómeno de renovación do capital humano dunha organización por sucesivas ondas de contratacións. De feito, é un patrón que se reproduce en moitas organizacións, sobre todo naquelas que operan en sectores e realizando actividades fortemente ligadas ao coñecemento. A medida que avanzan o coñecemento e, sobre todo, o desenvolvemento tecnolóxico, as organizacións teñen que poñerse ao día e fano en xeral contratando a persoas xoves, que chegan con novos coñecementos e habilidades. Persoas que recibiron unha formación e adquiriron unhas competencias máis acordes coas novas demandas do mercado laboral e da sociedade e que están «á altura dos tempos», como se adoita dicir.

Pero tamén estas persoas poden quedar rapidamente desactualizadas debido ao ritmo vertixinoso da evolución tecnolóxica e, en moitos casos, por recibir unha formación centrada máis en ferramentas concretas que nos fundamentos das súas disciplinas. Por iso, a clave non está só en incorporar mocidade a unha compañía, senón en facer posible a aprendizaxe continua de todo o seu persoal e combinar distintos perfís de formación e de idade para soster a innovación, algo que non todas as empresas fan, limitándose a miúdo a ir «dixerindo» sucesivas promocións de mozas e mozos que, como se fosen ondas, van chegando unha tras outra á praia, ata apagarse nun murmurio de escuma.

Do mesmo xeito que cando sopra un vento constante e rápido sobre a superficie do mar xéranse ondas cunha maior frecuencia, vivimos momentos onde os avances tecnolóxicos son tan acelerados que manterse ao día é case unha quimera. Pero se non es capaz de aprender cando menos ao ritmo dos cambios na túa contorna e, en xeral, coa rapidez á que cambia o mundo, pronto quedaraste atrás. Ocórrenos ás persoas e tamén ás organizacións, mesmo a países enteiros.

Por riba, é tal a presión e o frenesí que se vive en segundo que compañías, que os traballadores non teñen tempo a seguir formándose. Metidos no vórtice dunha sociedade e economía aceleradas, que asume que non hai tempo que perder, non queda tempo nin sequera para seguir preparándose e gañar tempo de vida útil para a súa organización nin para si mesmos.

Non hai tempo para ler, nin apenas para pensar. Promoción tras promoción, os traballadores vanse apagando como as chamas dos cirios que chegan ao seu final, e volta a empezar con outra onda de novatos. Ás veces nin iso, senón que son simplemente substituídos polas máquinas que automatizan o seu traballo, a un ritmo tamén acelerado.

Si, si, xa sei que todo isto é unha esaxeración, pero non descartemos que sexa o futuro que nos espera, e non tan afastado se quen está ao mando dos pedais só pisan o acelerador.

Director do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS) da USC

