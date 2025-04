Francisco, en la periferia del poder

No conocí al Papa Francisco. Ni tampoco antes a Jorge Bergoglio. Personalmente, quiero decir, porque sí que me he preocupado en estos años de leer algunos de los escritos por él promovidos, especialmente cuando estos versan sobre los temas que más me interesan. Textos sobre la desigualdad de recursos entre las personas, sobre nuestra responsabilidad con el planeta o sobre la forma de vivir la familia y la propia identidad personal... Y he de decirles que, en síntesis y salvando cuestiones más propias del ámbito teológico que quedan fuera de mi campo de interés, he llegado a concordar mucho con bastantes ideas de las vertidas en los mismos. Tanto, que alguna vez he fantaseado con escribirle una carta, queriendo abundar en la concreción de tales cuestiones. Incluso más de una vez, en sueños, me vi paseando con él por algún lugar indefinido, charlando y matizando, opinando y aprendiendo. Construyendo, dialogando, viviendo...

Obviamente, tal anhelo jamás se materializó. Y es que, para empezar, nunca di el paso... Hace ya muchos años que dejé de comprarle el paquete espiritual completo a ninguna organización, y hoy para mí la espiritualidad es mucho más simple, personal e intransferible, lejos de iconos y de mantras de difícil comprensión, basados muchas veces en verdades etéreas de las que siempre —fíjense ustedes— alguien tiene el control, o de morales excluyentes y tantas veces injustas y hasta retrógradas. Pero yo sigo emocionándome con la armonía de la Naturaleza a su nivel más microscópico o, antagónicamente, a su nivel cosmológico, y para eso no necesito que alguien establezca complejas teorías que tienen que ver con el Arché, el primer principio, simplificadas hasta extremos insostenibles y concretadas en ceremonias y rituales costumbristas y muy desapegados de la realidad. Pero aquella fuerza que dimana del conjunto, de la conexión con el todo y, en particular, con las personas, sigue estando ahí para mí, y soy consciente de que la tengo muy presente en mi día a día, en mis actos y en mi forma de entender mi propia vida y de tratar de aportar a la de los demás.

Y, ¿saben? Sin conocerle de nada, en todo lo que he visto, leído y descubierto sobre este Papa ahora fallecido he encontrado muchas alusiones a tal conexión, mucho más allá de la ortodoxia. Y por eso perdónenme si los versados en tal cosa no están de acuerdo, pero en Bergoglio encontré siempre —sobre todo— a un heterodoxo. A alguien que fue —y que a través de su legado, sigue siendo— capaz de salir de la caja, la doxa, y de explorar sus límites. Y eso, que a mí me atrae de su personalidad, sobre todo porque podría estar instalado exactamente en todo lo contrario, creo que es lo más claro y evidente sobre su pontificado: Francisco supo mirar hacia otro lado, quizá hacia muchos lados diferentes, mucho más allá de lo que se le pedía, se le suponía o, incluso, se le exigía. Supo mantener el tipo ante la tempestad, que no era leve, y al tiempo conservar su propia mirada. Supo mantener a raya a quien le llamó hereje, que para mí no es algo especialmente preocupante, pero que imagino que para un Papa ha de ser terrible. Y ahí aguantó, hasta que el cuerpo dijo basta... Descanse en paz.

Tengo muy claro que algunas de las mejores personas que he conocido eran gente de Iglesia. Personas en África, América o también en Europa que pusieron su vida al servicio de los demás, o de causas por las que muchos otros no se atrevieron a pelear. Pero también, en mi limitado micromundo, he encontrado a personajes opacos y con manifiesta mala praxis, revestidos igualmente con los hábitos —en el sentido más amplio— de quien dice trascender a su propia realidad. Con todo, curado ya de espanto, no le concedo a nadie especial patente de corso por decirse lego, consagrado o cualquier otra suerte de tipología vital. Pero sí por atreverse a situarse en la periferia del poder, incluso siendo un hombre muy poderoso. Porque si eres Papa claro que eres poderoso, pero precisamente en hacerte las preguntas apropiadas que pueden llegar a hacerte salir de tu doxa personal y de la de tu entorno está la valía de cada cual. O, por lo menos, así a mí me lo parece.

No sé qué hará la Iglesia ahora, con diversas líneas posibles para la sucesión de Francisco. No lo sé, a ellos les corresponde y... que cada palo aguante su vela. El Padre Ángel, con el que coincidí en distintas mesas redondas en tiempos pretéritos, decía estos días en la radio que el camino de aggiornamento de tal institución emprendido por este Papa que deja la Sede vacante es ya irreversible. Ojalá. Lo he escuchado más veces, en boca de personas de la Iglesia española y de portavoces autorizados de tal ámbito. Bueno, ellos verán... Pero sí que es cierto que, entre la férrea ortodoxia y la heterodoxia, entendida esta última como ser capaz de situarse en esa periferia que tiene que ver con las personas excluidas, con la sencillez de Santa Marta, con los lugares a donde llegan las pateras o con la construcción sin ambages de la paz, desearía que el próximo Papa siga tal trayectoria. Y es que, mucho más allá de las fronteras de la Iglesia, no cabe duda de que hacen falta líderes claros que validen y visen, como Francisco, lo que hoy es, sin duda, heterodoxia... Mucho más allá del oropel, el boato, el humo o la calculada indiferencia, interpelando a las verdaderas causas de los problemas que ahogan a la Humanidad e imaginando nuevas utopías y horizontes...