Leyendo que es gerundio

Leer es un placer, y hablo en infinitivo. El gerundio es otra forma no personal de los verbos y yo personalmente prefiero el gerundio, o sea leyendo a tope. Últimamente el participio me trae de cabeza porque ordenando mi biblioteca no me lo quito de encima pues tengo tantos libros no leídos que me da apuro moverlos, parece que reprochan mi olvido y creo que hasta algunos se celan cuando echo mano de otros. Lo cierto es que no viviré para leerlos todos. Tampoco se trata de eso. Una biblioteca no es una comida servida, más bien una despensa… y me gusta ver mi habitación bien abastecida de viandas de cultura. Me contaron de una persona tan amante de los libros que pasaba la mano amorosa por el lomo de los suyos como quien acaricia la crin o el cuello de un caballo. Llega un momento que el objeto se convierte en amuleto y éste en objeto cuasi viviente, por eso nos apetece a muchos todavía la lectura en soporte de papel, el material que suplantó al papiro y pergamino. Pero sabemos que la escritura nació en el orfelinato de la escasez de remotos tiempos y todavía no nos explicamos muy bien cómo aquellos primeros garabatos, han logrado crecer y propagarse tanto. Hoy las letras han alcanzado otro espacio aparentemente ilimitado: la nube. Desde allí las podemos bajar a la pantalla. No sé qué plan tendrán ellas para nosotros porque parece ser que somos obra suya, o al menos el origen del debate: ¿qué fue antes el pensamiento o el lenguaje? «En el principio fue el Verbo», leemos en la Biblia. O sea que desde cualquier punto que lo miremos las letras nos han traído hasta aquí. Somos hijos del vocablo de la vida y nuestra vida se reduce a una frase más o menos larga, a una oración con muchos verbos, alguna que otra metáfora para describir la belleza y algunos libros imprescindibles para estudiarnos mejor, por eso un servidor sigue leyendo.

Suscríbete para seguir leyendo