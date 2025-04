Hala, todos a Roma

La derecha critica el aumento en gasto en armamento aún estando de acuerdo. La izquierda critica el aumento del gasto en armamento aún formando parte del Gobierno que toma esa iniciativa. España está presidida por la paradoja. Sánchez recula, anula el contrato con Israel y así salva el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz no colapsa, Belarra no pía y crisis que se acaba. La primera víctima de esas balas no compradas a Israel es Marlaska, que queda desairado: defendía con denuedo la operación.

Entretanto, Sánchez manda al Rey, a Letizia, a las vicepresidentas del Gobierno y a Feijóo a Roma como quien manda de excursión un fin de semana a niños molestos que impiden el sosiego. Como si estuvieran sin romanizar. Hala, para la Ciudad Eterna todos, si bien no eternamente. Feijóo critica que Sánchez no vaya a Roma, pero sabe que tal ausencia le da un plus de protagonismo. Y de beaterío. Sánchez elogia al Papa, pero no va a su funeral al igual que el Papa nunca vino a España. La diplomacia es a veces el arte de las buenas palabras. Los hechos van por otro lado.

Podría ser muy interesante asistir a las conversaciones en el avión de la expedición oficial. Yolanda Díaz y María Jesús Montero parloteando distendidamente con los monarcas y con el líder del PP. No ve uno asuntos comunes, pero no hay nada como coincidir con alguien en un avión o un ascensor para que se te suelte la lengua. Se empieza hablando del tiempo, se pasa a rajar de conocidos comunes y se acaba no dando los buenos días. Que si hay que ver qué estrechos son los asientos ahora en los aviones, que si a ver si va Trump y qué dice, que si yo ya he estado siete veces en Roma.

El mundo asiste compungido a los actos fúnebres por el Papa y la delegación española asiste a los funerales con resentimientos en la maleta. Traedme algo de Roma, bien puede decirle Sánchez a sus vicepresidentas. Una, Yolanda Díaz, puede traerle lealtad y menos amagos absurdos de que se va del Gobierno. La otra, María Jesús Montero, puede traerle nuevos bríos para ser candidata en Andalucía. Si hoy es sábado esto es Sevilla. Las encuestas le son adversas. Sobre todo las que hace la propia Junta. No hay efecto Montero para el PSOE andaluz, proclaman los titulares. Fue como euforizante y se está quedando en analgésico. Por ahora. Con todo, hay nervios en el PP andaluz y distintas opiniones sobre cuándo convocar elecciones. Queda un año todavía en teoría. Para entonces habrá un nuevo Papa. Sánchez seguirá pensando dónde mandarlos a todos.

Suscríbete para seguir leyendo