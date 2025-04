Inequidad y cortoplacismo, vectores al caos

El ser humano, queridos y queridas, muchas veces opta por el camino menos conveniente de todos, al menos desde la meta —entiendo que bastante de consenso— de la consolidación y no puesta en peligro de una sociedad estable, segura y sin demasiados problemas. Supongo que esa es la razón por la que muchos de mis congéneres se maravillan ante el advenimiento de numerosas fortunas de nuevo cuño, mientras acontece que el conjunto de los mortales se hunden —o nos hundimos— cada vez más en un marasmo de poder adquisitivo menor. Muchos son los estudios que ameritan el desmoronamiento del segmento económico medio-medio y medio-alto en España en los últimos lustros, mientras que crecen de forma importante las minorías con mayores rentas. Y cuando digo crecen, tomen nota, no lo digo solamente en cantidad de personas en tal categoría económica, sino también en cuanto al total de su patrimonio. Dicho de otra forma: son tiempos de clara concentración de la riqueza. ¿Qué está pasando?

Hemos hablado aquí muchas veces sobre la desigualdad, como fuente de buena parte de los males de la sociedad. La evolución relativa al país de indicadores como el Índice de Gini o el índice AROPE confirman la tendencia expuesta en el párrafo anterior, al margen de fluctuaciones más o menos evidentes. Pero, insisto, hoy la desigualdad se ceba en los segmentos medios, vía la parca evolución de los sueldos. ¿Son conscientes ustedes de qué se puede comprar y qué no con lo que cobra un profesional de hoy, versus el mismo perfil hace veinte o treinta años? El incremento desmedido del precio de todo y la congelación «de facto» de los sueldos ha propiciado una bajada considerable del poder adquisitivo. Y eso, con los años, produce el efecto relatado.

Si a esta sumamos el cortoplacismo en la visión social y política en nuestro entorno, creo que entonces habremos enunciado los dos factores que están detrás de muchos de los desaguisados de nuestra evolución como grupo humano. Y es que, mientras que la primera destruye al mismo en términos de producir una sociedad mucho más invivible, insegura y carente de oportunidades para todas y todos, el primero hace atornillar posiciones mucho más basadas en el aquí y ahora, lejos de entender que los grandes problemas de la Humanidad son mucho más complejos que la mera gestión del día a día, y que sus respuestas con frecuencia tienen que ser fruto de una planificación y una visión estratégica que, con mucha frecuencia, falta.

El hecho democrático, tan importante e imprescindible en nuestra visión moderna de la convivencia, tiene algo de culpa también de tal cortoplacismo. No quiero decir con esto, de ninguna manera, que la democracia no sea lo mejor que nos pueda pasar, sin duda. Pero sí que es cierto que la mera elección de representantes para tiempos tan cortos como cuatro años puede llevar a una cierta estrategia de acortamiento de los plazos y de las visiones, de forma que entre que uno llega y entre que se asienta pasan seis meses, y al cabo de tres años ya está pensando de nuevo en clave electoral. Con todo, tal visión lejos del medio plazo y mucho más aún de una visión a larga distancia puede redundar en que se practique más la puesta de parches que las políticas que produzcan efectos más estables. Además, el hecho de que las personas adultas nos tracemos un horizonte personal que raramente puede sobrepasar los cincuenta años a partir de tal edad, complica aún más la ecuación. El ser humano, por definición, no tiene una visión natural a largo plazo. Esa hay que aprenderla y, sobre todo, compartirla. Porque es evidente que la misma sólo tendrá éxito, en cualquier campo, con un planteamiento intergeneracional y transversal a los colores políticos. Si no, fracasará.

Claro que la solución no pasa por reducir tal nivel democrático, sino seguramente por todo lo contrario. De incrementar la capacidad de la sociedad para, en democracia, avanzar en algunas líneas de mayor implicación de la ciudadanía. Quizá sea el momento de, con un acompañamiento tecnológico hace muy pocos años impensable y que lo hace posible, reinventar la democracia en términos mucho menos representativos, y quizá algo más ejecutivos. Es por todo ello que para mí la tríada de la lucha contra las desigualdades, una visión a más largo plazo y un claro desarrollo de las posibilidades de participación social en democracia es el mejor vector conjunto para mejorar la sociedad. Y, por el contrario, el cortoplacismo, una mayor desigualdad y perseverar en una democracia delegada en los partidos, representativa y poco activa, con un bajo compromiso ciudadano, configura el mejor pasaporte posible… hacia el caos…