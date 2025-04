Afastado en recunchos ollei moito para o mare.

Tamén ele era espello cunha sombra bulinte no fondo de min mesmo (…)

É a miña mar galega.

Toda Galicia é mar.

Miguel González Garcés (Poema ó meu mar)

He sabido que algunos alumnos del antiguo Colegio-Academia Galicia (A Coruña) han solicitado que el Día das Letras Galegas sea dedicado a quien fuera profesor de aquel centro, el poeta Miguel González Garcés. Lamento no haber conocido antes aquella iniciativa porque, como antiguo alumno, me hubiera sumado a ella.

Nunca haremos hincapié bastante en la gratitud debida a los que han sido nuestros maestros, buenos maestros, porque a ellos debemos la generosa entrega de un saber que ellos acumularon durante años de estudio, lecturas y reflexión, luego transfundido a sus discípulos. Nada hay más parecido a la transfusión de sangre que la transferencia de la savia del maestro a sus discípulos.

Miguel González Garcés me enseñó literatura en el viejo Preuniversitario de comienzos de los años sesenta. Recuerdo sus clases con esa nostalgia que embriaga el recuerdo del tiempo pasado, años de juventud estudiantil y encrucijada vital. Luminosa y expresiva es la imagen machadiana de aquella «monotonía de lluvia tras los cristales» que nos devuelve a las tardes de invierno con el tañido triste de las gotas de agua contra las ventanas, sobre el que se alzaba la voz del profesor. Siempre nos daba la clase de pie, pero no en la tarima, sino a nivel de los alumnos, acaso para acercarnos más a la trémula intimidad de la poesía. Le recuerdo con un libro de poemas de Rosalía, en edición de Austral, sostenido con la mano izquierda mientras aleteaba la derecha como si quisiera aventar las palabras para que alzasen el vuelo desde las páginas.

Conocía a González Garcés en el aula, afortunado beneficiario que fui de aquella docencia de lujo; pero el muchacho que yo era entonces ignoraba que aquel profesor tenía una notable proyección fuera de ella como poeta y significado hombre de letras. Porque el legado de González Garcés va más allá de la creación poética. Es figura destacada de la cultura gallega como intelectual cultivador de un saber multidisciplinar. Fue, en efecto, hombre polifacético; por su tarea docente recibió el título de colegiado distinguido del Colegio de Doctores y Licenciados del Distrito Universitario de Santiago. Pero a esa labor ha de sumarse la de poeta, ensayista, antólogo, historiador, cronista de su ciudad, miembro correspondiente de la Real Academia Galega; su labor periodística fue reconocida en 1960 con la concesión del premio Fernández Latorre. Perteneció a la Association internationale de la Critique Littéraire, y prueba del prestigio ganado en el campo de las letras francesas es la concesión del título de Caballero de la Orden de las Palmas Académicas, en reconocimiento por los eminentes servicios prestados en favor de la educación y difusión de la cultura francesa fuera del país.

Eligió para vivir la ciudad que le vio nacer, pero se me antoja que ya antes ella le había elegido a él para nacerle allí, en A Coruña, y hacerle poeta de su mar, cronista de sus calles y de su torre de Hércules. El amor por su ciudad tomó cuerpo en un celebrado estudio, Historia de La Coruña (1987). Madrid fue su primer destino tras aprobar, con el número uno, las oposiciones al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Pero la nostalgia del mar le puede. Era una cuestión de sobrevivencia vital y poética: «Vivir sen mar era vivir apenas», escribiría años después. Por eso, al año vuelve a su ciudad natal, donde dirigirá durante cuarenta años la Biblioteca Pública del Estado que hoy lleva su nombre, y lo hizo también en el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas.

Como poeta en lengua gallega fue su primer libro Bailada dos Anxos; con su Poema ó meu mar obtuvo la Rosa de Ouro en la Festa da Cantiga (1969); su Claridade en que a tentas me persigo fue Premio de la Crítica en 1978; y su obra Un nome só na néboa fue seleccionada para el Premio Nacional de Poesía de 1990. Fue poeta de paisajes líricos intimistas. La crítica no ha dudado en destacar el conjunto de su producción literaria como una de las contribuciones líricas más destacadas de la poética gallega contemporánea. De su poesía destacó Fernández del Riego su búsqueda y esfuerzo heroico por alcanzar la expresión de lo más hondo de su personalidad y ofrecer a los demás la verdad, el dolor de la mejor intimidad.

Por todo lo dicho, la petición de sus antiguos alumnos es oportuna y acertada. Dedicar a González Garcés el Día das Letras Galegas sería no solo honrar merecidamente su memoria y su legado literario, sino también un acto de justicia.

