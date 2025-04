O Foro e Emilio Pérez Nieto

Galicia está en débeda con Emilio Pérez Nieto. Primeiro, polo que ten achegado como empresario excelente: xeración de valor engadido e postos de traballo coas mellores condicións laborais. Recibiu unha empresa prometedora e legou unha das grandes. En segundo lugar, polo seu rol coma referente social. Ten dedicado moitas horas e moito esforzo a liderar múltiples organizacións e institucións; sempre cunha estratexia clara e unha determinación inquebrantable á hora de acadar os obxectivos. Eu non coñezo unha folla de servizos para a Sociedade equiparable.

A débeda do Foro Económico de Galicia é aínda maior. Existe porque Emilio existe. Un espazo sen par no resto de España, no que están integradas todas as sensibilidades políticas, onde conviven comodamente empresarios, responsables políticos, xornalistas, académicos, directivos e sindicalistas. Ver o potencial dunha idea embrionaria e ser quen de construír dende cero poñendo os recursos de partida do seu propio peto, só está ao alcance dos visionarios.

Seguindo a estela e o exemplo de Emilio, temos hoxe un feixe en Galicia de empresarios e empresarias comprometidos e que apostan pola artellación social e a cooperación. Fixo canteira. E iso permítelle retirarse da presidencia do Foro coa sensación, a súa e a dos que estamos ao redor, de que o traballo está feito, e o futuro garantido. O mesmo que ten pasado no grupo Pérez Rumbao.

Remato cunha confesión. Para min e para uns cantos máis que se recoñecerán ao ler esta columna, Emilio é un modelo de vida e de compromiso a seguir, un mestre. A preocupación polo ben colectivo, o traballo duro e a independencia son plenamente compatibles co sentido do humor, o optimismo e un gozoso desfrute da existencia. A bonhomía e a xenerosidade non lle fan a un menos rico e exitoso, máis ben ao contrario.

Como presidente de honra do Foro Económico de Galicia, teremos a sorte de aproveitar os seus consellos. Da súa amizade, seguirei desfrutando sine die.

