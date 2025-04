Bueno, queridos y queridas… la magia de la tecnología ha recobrado su habitual estado, y aquí estamos de nuevo, electricidad mediante. Espero que les haya ido bien durante las horas oscuras desde las 12.33 de la mañana del lunes hasta que, sin mayor contratiempo, el zumbido metálico de las torres de alta y media tensión volvió a acompañarnos en nuestra existencia cotidiana. No está todo restaurado, ni mucho menos, y aún falta que los técnicos en la materia afinen su dictamen para conocer exactamente las causas de lo ocurrido, pero… ¿se han dado cuenta ustedes de lo vulnerables que somos? Ciertamente, un apagón de las características del acontecido es mucho más que un incidente: tiene el poder de cambiarnos a todos y todas la vida… Y no para bien…

Tuve la oportunidad de conocer un poco del complejo mundo de los sistemas de transporte de energía eléctrica en una muy feliz etapa en una empresa que me abrió los ojos a muchas realidades interesantes. Fue de la mano del genial Antonio Trueba, en paz descanse, al que me he referido aquí más de una vez. Él, ingeniero de la extinta Fenosa, fue de esas personas que tuvo a bien cambiar un trabajo seguro por una verdadera aventura, creando una empresa exitosa del mundo de la ingeniería, la instrumentación, la electrotecnia y los mantenimientos industriales, entre otros campos, en la que tuve la suerte y el honor de acompañarle algún tiempo. Antes conocía simplemente algunos de los rudimentos de la generación y transporte de energía, al fin y al cabo todo es pura Física, pero de la teoría a la práctica y a la realidad, hay un trecho considerable... Y él, en conversaciones que para mí significaron oro líquido camino al interior de una presa, a pioneras instalaciones de energía renovable o al pie de la chimenea de una térmica, contribuyó a saciar mi interés en tal materia.

El transporte de la energía desde los centros de generación hasta los consumidores finales tiene varias etapas. Las grandes distancias se libran siempre mediante líneas de alta o muy alta tensión, para minimizar las pérdidas. Ya les he contado alguna vez que esto se realiza con corriente alterna, ya que el diseño original de Edison en corriente continua implicaba, precisamente, una mucho mayor disipación de energía en forma de calor. Esas grandes líneas de alta o muy alta tensión van conectando las grandes subestaciones, de las cuales parten otras líneas de menor voltaje, que a su vez alimentan otras de menos tensión aún, hasta llegar después de varios pasos a los 220-240 V de tensión eficaz en alterna, que es la diferencia de potencial que llega a nuestros hogares. Todas esas líneas de alta o muy alta tensión están dispuestas en forma de compleja retícula, conectadas entre sí de forma redundante, para que unas puedan suplir a otras si hay alguna incidencia más o menos puntual en alguna de las infraestructuras. Paralelamente, tales redes o mallas se replican tanto en la media tensión como en la baja, con idéntica lógica.

Los técnicos se pronunciarán, con rigor y conocimiento de causa, sobre cuál fue la causa primigenia que originó el desaguisado. Quizá un disparo —fallo y retirada del servicio— en una de las líneas de muy alta tensión, quizá un error humano, quizá un fallo informático de envergadura o a lo mejor por la injerencia de un tercero. O, si cabe, la concomitancia de varios de esos factores. Yo no lo sé. Lo que sí está claro es que, en el momento en que falla una de las líneas, las otras intentan en un primer momento asumir su carga de trabajo. Y, si no son capaces, disparan también, para evitar males mayores. Se convierte entonces el sistema en la caída estrepitosa de un verdadero castillo de naipes, con consecuencias que podrían ser aún mucho más globales en términos de países afectados o daño en equipos críticos. Por suerte, todo eso no aconteció. La Red Eléctrica reaccionó debidamente y procedió al rearmado —delicado, lento y muy cuidadoso por definición— de los diferentes sistemas. Esto implica acoplar los centros generadores a distintas islas de consumo que, estabilizadas, pasan en un segundo momento a interaccionar entre ellas. Si usted es especialista en Matemáticas sabrá que todo esto tiene mucho que ver con la Teoría de Grafos, con las relaciones entre los elementos de un conjunto. Pura belleza, oigan…

Con todo, podemos congratularnos de que, al margen de la causa inicial, su magnitud y el riesgo de que la misma se pueda volver a producir o no, nuestro robusto sistema se ha portado fenomenal, y de que la maquinaria del Estado —o sea, de todos nosotros, en todas sus versiones y escalas— ha funcionado de la mejor forma posible. El sistema fue rearmado paulatinamente, desde el principio se vio que esto iba a ser posible y… así fue. Miel sobre hojuelas… Para muchos de nosotros y nosotras esto se quedará en un día un poco perdido, sensaciones un poco distópicas y… poco más… Para otros ha sido un día duro y lleno de verdaderos retos.

Pero, oigan… con sus aspectos positivos también. Acaso, ¿no es mágico que se hayan llenado las playas, los jardines y los caminos, en detrimento de las plataformas de contenidos de televisión, las redes «asociales» y toda esa parafernalia añadida que está aislando a las personas y deshumanizando a la sociedad? No digo que tenga que ocurrir un incidente de tal índole para luego poder reivindicar toda esa socialización, pero… ya saben que todo su yin tiene también su yang… ¿O no?