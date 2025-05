Luz y claridad tras el apagón

Insólita noche estrellada en A Coruña con el apagón masivo / Óscar Blanco

El mayor apagón de la historia de España dejó el lunes a A Coruña, como a toda España y Portugal, en estado de excepción. Casi un centenar de personas rescatadas de ascensores parados de imprevisto, sin red semafórica, sin trenes, sin comercios, sin industria, sin telecomunicaciones... Al rescate salieron, como en la pandemia, la otra experiencia apocalíptica que hemos vivido esta década, los servicios de emergencia y seguridad, los sanitarios y la conciencia cívica de una sociedad coruñesa que muestra lo mejor de sí en los momentos más oscuros. Las únicas incidencias registradas se debieron a las derivadas del corte del suministro eléctrico. Un ejemplo de civismo. tras casi catorce horas de oscuridad, las últimas cuatro, de noche y de madrugada, plenas.

Incluso después de haberse restablecido el suministro de energía en ese plazo, el caos de este lunes ha de servir de aviso de hasta qué punto debemos estar preparados para eventualidades que podrían ser aún más graves. Y como alerta para ser conscientes de que no lo estamos. Sea cual haya sido el detonante que hizo que el 60% de la producción eléctrica del país desapareciera del sistema en cinco segundos, la incapacidad para evitar una incidencia de este tipo y que su resultado sea que todo el sistema eléctrico del país se derrumbe durante al menos todo un día son señales de una falta de previsión inexplicable y aún inexplicada. Ni el Gobierno ni Red Eléctrica de España, la entidad con participación pública que gestiona la distribución de la energía, dieron al final de una jornada caótica explicación alguna sobre las causas de tal colapso súbito. Y, seis días después, aguardamos con resignación la explicación sobre qué sucedió exactamente para ese fundido a negro de toda la península ibérica.

Aún no se pueden aventurar conclusiones de los motivos de este desastre. Pero sí es necesario recordar esa fragilidad específica de la infraestructura eléctrica española, por lo que es justo reclamar una actitud decidida frente a las reticencias de vuelo corto que han frenado las interconexiones de muy alta tensión con el resto del continente (que han ayudado a remontar el sistema en la isla energética ibérica) y la necesaria ampliación de la red de distribución al mismo paso que la descarbonización incrementa la demanda de electricidad.

La tentación de aprovechar lo sucedido para cuestionar, sin tener aún los datos y según cuáles sean los prejuicios o sesgos ideológicos, el proceso de transición hacia las energías limpias o la continuidad de la energía, debería ser evitada. Como la propagación de bulos o informaciones no contrastadas de las que advirtió el presidente del Gobierno el mismo lunes. Pero la verdad es que una mayor agilidad y transparencia habría ayudado a evitar los riesgos de la desinformación. Que al cabo de muchas horas de lo sucedido el mensaje oficial se limitase a no descartar ninguna hipótesis no hace más que alimentar las sospechas sobre qué error o interferencia puede haber sido la causa y por qué aún no es identificado públicamente. Y si aún no se ha encontrado la explicación eso no es menos inquietante.

Está más que justificado felicitar a los ciudadanos por la actitud cívica mantenida ante el caos en que se vieron envueltos. Pero seguro que no se conformarán si la rendición de cuentas no llega, pronto y con claridad.