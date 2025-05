El Dépor: jugar al fútbol y jugar a la pelota

Sporting - Deportivo / LOF

Hubo compases de la primera parte en los que daba gusto ver jugar al Dépor. La capacidad para asociarse en el balcón del área, para hacer circular la pelota a esa velocidad es inigualable en Segunda. Por ahí flotaban Yeremay, Soriano, Genreau, Diego Gómez, Petxarroman... Ni un tiro a puerta. Sobraba buen pie. Una sinfonía envolvente de la que despertó al deportivismo la segunda descarga del Sporting. Pase en profundidad de un Gelabert solísimo, cabalgada de Nacho Méndez, recorte y gol. 2-0 antes del descanso. Pisaba el pedal de la distorsión y dejaba al Dépor aturdido, noqueado.

Óscar Gilsanz lo vio claro. No se dejó embaucar por su equipo. El marcador le empujaba a opciones extremas, a verticalizarse. Dos pivotes, dos delanteros. Sin término medio, no había tiempo de encantarse con la pelota. Se vio desde los primeros compases. En una de esas acciones, un centro de Diego Gómez encontró a Barbero y el Dépor empezó a cobrarse el premio. Se quedó corto, pero al menos se topaba con la portería. Sin desdeñar ningún plan, son lecciones para el futuro. Modelos híbridos, no tan agarrados a la pelota le suelen sentar mejor.

Entre las pequeñas historias del duelo, está la de un Diego Gómez que llegó por fin a Segunda División. Y lo que queda por verle. Siempre fue un jugador al que no le pesaban los saltos ni las categorías, esta vez estaba siendo diferente. No se le soltaba con la soltura y el atrevimiento de costumbre. Encima venía de ver como le arrebataban la titularidad tras la lesión de David Mella. En El Molinón sí fue él. No tembló ante Cote, se pegó con quien hiciera falta, dio una asistencia. Bienvenido.