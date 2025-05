Intelixencia artificial, saúde e economía

A intelixencia artificial (IA) está a revolucionar o eido da saúde. Este é o punto de partida do documento do Foro Económico de Galicia coordinado por Senén Barro e Luis Otero, feito público esta semana e que está dispoñible na páxina web da institución. O texto sintetiza as análises e recomendacións expostas nunha xornada que reuniu a expertos dos eidos académico, sanitario e empresarial para analizar o impacto, os retos e as oportunidades da IA na saúde galega.

A IA está xa a mellorar procesos clave, dende a diagnose médica máis precisa ata a xestión eficiente de recursos sanitarios. Falamos, por exemplo, da detección de enfermidades a través de imaxes médicas ou o uso de algoritmos en programas de cribado. Galicia conta cun ecosistema investigador sólido e proxectos senlleiros como Xenoma Galicia, que recompilará datos xenéticos de milleiros de cidadáns; ou Innovatrial, que emprega IA para optimizar ensaios clínicos.

Porén, existen desafíos importantes e feblezas a corrixir: a fenda entre a investigación e a práctica clínica, a necesidade de formación específica en IA para profesionais sanitarios, a protección e gobernanza dos datos e a adaptación das normativas europeas, ou os problemas de captación de talento polas empresas galegas, sexan estas startups ou multinacionais.

O texto conclúe que Galicia ten potencial para liderar a innovación en saúde dixital, sempre que se aposte pola formación multidisciplinar, a colaboración entre sectores, o investimento en infraestruturas e a creación dun marco legal robusto que garanta seguridade e confianza. Mesturar cooperación ente os diversos actores e o aliñamento do investimento público e o privado é a receita.

E na semana que vén, seguiremos falando de IA. Dentro do programa de actividades da Facultade de Económicas da USC, Santiago Carbó tratará o xoves que vén ás 10 h a interrelación entre economía, tecnoloxía e intelixencia artificial. Aínda que pensada fundamentalmente para complementar a formación dos nosos estudantes, será aberta ao público ata encher o aforo. Un dos economistas españois máis interesantes nestes momentos. Un luxo telo con nós.

