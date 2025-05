Europa es nuestra roca

Escucho que la Unión Europea, o la idea de Europa, no alcanza su mejor momento. Europa está en crisis, dicen algunos, y, sin embargo, sigue adelante. Incluso esta Europa en crisis es una gran Europa. Esto es lo importante. Se puede ahondar en el desánimo, crear diferencias y conflictos (muchos, gratuitamente, o por el placer de destruir), pero el objetivo de Europa debe consistir en perseverar siempre en la libertad y el progreso. Esa es la única dirección correcta. No faltan los que atacan la Europa de la libertad. Por eso se sabe que ese es justo el que camino que hay que recorrer.

Como europeísta convencido que soy, me produce un gran desánimo la falta de apoyo más decidido y contundente al proyecto político de Europa. Es fácil denostarla y empequeñecerla, incluso humillarla, como cree que hace Trump, desde su política caótica y escasamente empática. La crisis también es de los otros. No se pueden colgar todos los mochuelos a Europa, como algunos hacen, conscientes de que es más fácil despreciar al que no ofrece un rostro agrio y violento. Ese matonismo que acorrala, no al débil, sino al que busca acuerdos y abomina de las imposiciones. El crecimiento exponencial de la política autoritaria, no cooperativa ni generosa, sino más bien egoísta y pendenciera, no debe modificar el espíritu democrático de Europa. Porque es aquí donde se la juegan las democracias.

Hay que resistir. Y hay que mejorar. Borrell lo ha dicho con gran claridad. Concita algunos odios el viejo político, así que tal vez sus palabras contienen algunas verdades. Europa es un work in progress, una obra en construcción, que se escribe cada día. Los proyectos acabados no pueden proyectarse hacia el futuro. Y Europa no es un proyecto acabado, ni mucho menos perfecto, sino una construcción en marcha. Que los obstáculos sean ahora importantes, muchos reales, otros creados a propósito para detener su avance, sólo debe servir de acicate para perseverar. 75 años después del inicio del proyecto europeo con la Declaración Schuman, no conozco nada mejor.

Derribar modelos en cuyos cimientos se asienta la igualdad y el desarrollo no es una postura responsable, ni asimilable con una política moderna. Es todo lo contrario. Unos debilitan Europa porque la consideran excesivamente ensimismada (y en algunos aspectos, no les falta razón). Y otros bendicen un populismo agresivo que quiere volver, con el beneplácito cínico de Trump, a la idea del estado individual como celda constructora del progreso, cuando es obvio, y mucho más ahora, en plena crisis bélica, que sólo de la unión derivará la fuerza, sólo de la cooperación y el entendimiento entre los estados. Europa debe avanzar hacia la unidad política, esa suerte de federalismo que muestre bien a las claras errores históricos como el brexit.

La diversidad y la multiculturalidad son fortalezas de Europa, no rasgos divisivos. La grandeza está en la construcción cultural compleja, no en la exclusión. Este es el esquema (frame) en el que debe desenvolverse Europa, que encuentra enemigos dentro y fuera de sus fronteras. Es una construcción política acostumbrada a lidiar con las discrepancias y las mezquindades. Y, ahora, con la hostilidad manifiesta que viene de fuera. Parece arrogante decir que somos una reserva democrática y de progreso. Pero lo somos. A pesar de tantos errores. De tantas debilidades. Y de la triste inacción ante graves asuntos contemporáneos. Y una cosa más: expliquemos Europa a los más jóvenes. Europa es aún nuestra roca, nuestro anclaje en un mundo que se tambalea. Los jóvenes deben saberlo. Antes de que sea tarde.

