Fahrenheit 451, Celsius 232,78...

Les hablaba el último día, queridos y queridas, de la lectura. De lo importante que es leer para abordar los retos que nos ofrece el mero ejercicio de vivir. Porque fueron muchos y muchas los que, antes que nosotros, se enfrentaron de alguna manera a las mismas cuitas y los mismos desasosiegos. Y renunciar voluntariamente a las reflexiones y la creatividad dimanada de todo ello y despreciando ese inmenso legado, como se expresa habitualmente sin ningún tipo de pena, supone un empobrecimiento individual y, a la postre, colectivo. Hacerlo significa hacer oídos sordos a los sentimientos, impresiones y pensamientos de todos y todas los que nos precedieron y dejaron algo por escrito. Algo que, obviamente, es un error. Déjenme que insista sobre ello, sí, de forma taxativa y sin estar sujeto a opinión. Fíjense que lo es en tanto que tal renuncia supone pasar por la vida prescindiendo de forma consciente de la visión de los demás sobre la misma, renunciando a un acervo de siglos y siglos y teniendo la suficiente soberbia para creerse intelectualmente autosuficientes... Y eso... nadie lo es.

Supongo que el temor a las ideas que provienen de los libros, y que en algunos sectores del poder se han identificado muchas veces con una incitación a la evolución y al cambio, fue lo que a lo largo de la Historia ha propiciado la purga selectiva de muchas de esas obras. Algunas fueron prohibidas por determinadas instituciones de otro tiempo en nuestro entorno, como la Inquisición o la mucho más cercana en el tiempo censura franquista, pero otras permanecen aún proscritas en diferentes contextos territoriales hoy en día. La cosa ha sido siempre cercenar la capacidad de reflexión, porque una masa abotargada y centrada en el panem et circenses es siempre más fácil de conducir como un rebaño que un conjunto de personas altamente concienciadas, con criterio y con capacidad de argumentación, versada y capaz de llegar a sus propias conclusiones. Y los libros, ya se sabe, a veces pueden significar verdaderos pasaportes hacia tal tipo de subversión...

Me imagino que todo esto lo tenía en la cabeza Ray Bradbury cuando escribió su clásico Fahrenheit 451. Un distópico escenario concebido a partir de la temperatura en grados Fahrenheit a la que arde el papel, que nos muestra el retrato de una sociedad entregada a la tarea de romper los vestigios con el pasado, la sabiduría y la reflexión crítica mediante la destrucción masiva de sus fondos literarios. Esa temperatura es la de 232,78 grados en la escala Celsius, pero ya saben que en el mundo anglosajón se utiliza la primera de las escalas termométricas, y no la segunda, mucho más familiar para nosotros. Dos escalas, en cualquier caso, ciertamente arbitrarias, muy lejos de la propuesta de Lord Kelvin, con significado físico real. Y es que el inalcanzable 0 Kelvin, por mucho que casi se logre acariciar, supone un verdadero límite de la Física.

Todas estas reflexiones me vienen hoy a la cabeza porque fue precisamente otro 24 de mayo como el de hoy, concretamente hace 339 años, cuando nació Daniel Gabriel Fahrenheit, físico, ingeniero y soplador de vidrio. Un hombre que sobre todo ha pasado a la Historia por el nombre dado a su escala, donde el hielo a la presión atmosférica se funde a los 32º, mientras que el agua a tal presión pasa a estado de vapor a los 212º. Sean, pues, estas líneas en honor a Fahrenheit, al tiempo que les reto a establecer su propia —arbitraria también, pero igualmente válida— escala termométrica. ¿Se imaginan ustedes los grados Juan Ángel, Roberto, José Luis, Ángela o Mari Carmen? Pues... ¿por qué no? Si están bien construidas en torno a uno o dos puntos fijos, según su elección, tendrían la misma legitimidad que las antedichas y que otras que existen ya, menos conocidas o utilizadas. Eso sí, la piedra de toque de su éxito o fracaso estaría centrada en su capacidad de convicción con los demás para que la adoptasen, pudiendo comunicarse así temperaturas entre ustedes sin correr el riesgo de no entender el valor de la magnitud al desconocer la unidad patrón tomada como referencia.

Ya lo ven... En la ciencia también hay elementos de arbitrariedad... Pero esto no es malo. Simplemente son grados de libertad en la construcción y expresión del conocimiento, sujetos eso sí a axiomas fundamentales e intocables en el período de vigencia de un determinado período de ciencia normal o paradigma científico... Y digo yo... ¡Ay, qué bien nos iría si eso mismo se exportase a otros charcos mucho más difusos y propios del marxismo —del de Groucho y sus hermanos—, tales como los propios de cierta —y generalizada por estos lares— forma de entender la praxis política...!